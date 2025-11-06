Cette chienne autrefois incontrôlable et fugueuse charme enfin une famille et trouve un foyer où elle a envie de rester

Marble, une chienne aventurière, n’est pas du genre à rester cloîtrée chez elle. Elle n’attend d’ailleurs pas l’accord de ses propriétaires pour partir à l’aventure, et cela lui a porté préjudice par le passé. Placée au refuge, elle était sous haute surveillance, mais son intrépidité n’a pas laissé les adoptants indifférents.

Depuis qu’elle a goûté au plaisir des balades dans le monde extérieur, Marble ne peut plus s’en passer. Ses propriétaires n’arrivaient pas à canaliser son envie d’aventure, alors ils ont préféré la laisser au refuge. Si son côté fugueur pouvait faire peur aux adoptants, il a néanmoins charmé une famille.

Marble avait autrefois une maison au sein de laquelle elle avait bien du mal à rester. Tout le quartier la connaissait, car elle fuguait à répétition et se retrouvait dans la rue.

Malheureusement, la boule de poils téméraire ne faisait pas profil bas quand elle s’échappait et avait plutôt tendance à se bagarrer avec d’autres chiens : « Elle avait l'habitude de rôder dans le quartier et de semer la pagaille parmi les chiens » déclarait Danielle Deschamps, membre du refuge pour animaux de Caroline du Nord (États-Unis), dans un témoignage rapporté par le Charlotte Observer.

Watauga Humane Society / Facebook

Une chienne sous haute surveillance

Dépassés par la situation, ses propriétaires ont réalisé qu’ils n’étaient pas en mesure de lui offrir un environnement sécuritaire et ont préféré la déposer au refuge. Lequel a assuré qu’elle était connue par les services animaliers à force d’être constamment récupérée et a déclaré redoubler de vigilance pour éviter qu’elle ne s’évade.

En la présentant au public, les membres ont mis un point d’honneur sur le fait que ses futurs adoptants devront avoir un espace clos : « C'est cette adolescente fauteuse de troubles qui charme le professeur et finit quand même en colle. La protection animale la connaît par son nom. Elle a été signalée plus souvent que votre béguin de lycée. C'est pourquoi Mlle Marbles est désormais officiellement privée de sortie à vie : jardin clôturé obligatoire, laisse obligatoire en public, sans exception », pouvait-on lire sur Facebook.

Une famille sous le charme

Néanmoins, les bienfaiteurs n’ont pas manqué de préciser à quel point Marble était merveilleuse. Ses envies d’aventure n’enlevaient en rien sa belle personnalité, qu’une famille a su déceler. Cette dernière est tombée sous son charme et, rapidement après son entrée au refuge, le quadrupède a été adopté. Évidemment, ses nouveaux propriétaires savent qu’ils doivent garder l’œil ouvert !