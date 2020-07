Cette chienne appelle au secours tous les gens qu'elle croise pour sauver sa portée qui risque l'hypothermie

Pour protéger ses chiots de la neige et du froid, une chienne n’a eu d’autre choix que de les cacher dans un conduit bordant une route, mais cela ne suffisait pas. En voyant l’aide tant espérée arriver en fin, elle n’a pas pu contenir sa joie.

En Serbie, par une très froide journée d’hiver, une chienne tentait désespérément de protéger ses petits de l’hypothermie en les cachant dans un tuyau d’évacuation des eaux de pluie, comme le raconte TheAnimalRescueSite.com. Des riverains s’en sont aperçus et ont aussitôt appelé le Dog Rescue Shelter, le plus grand refuge du pays, situé dans la ville de Mladenovac.

2 bénévoles de l’organisation ont été envoyés sur les lieux. Ils ont toutefois eu toutes les peines du monde à localiser la petite famille de canidés, car le site était entièrement recouvert de neige. Finalement, ils ont repéré des empreintes de pas de chien qui menaient vers l’entrée d’un conduit bordant la chaussée.

Dès que la chienne a vu les 2 hommes approcher, elle en est sortie et est venue à leur rencontre en remuant la queue. Elle semblait avoir compris qu’ils étaient là pour les aider, elle et ses chiots.

A l’intérieur du tuyau, les bénévoles ont vu les 3 jeunes chiens, 2 mâles et une femelle. Ces derniers étaient toutefois trop effrayés pour sortir. Les sauveteurs ont dû utiliser un balai pour les récupérer et les placer au chaud dans leur véhicule, où leur génitrice les attendait.

Au refuge, la chienne, qui a reçu le nom de Hera, et sa progéniture ont reçu nourriture, soins vétérinaires et attention, en attendant d’être adoptés par leurs nouvelles familles respectives. Ils n’auront plus jamais faim ni froid.

