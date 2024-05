Ces chiens portent la détresse sur leur visage après avoir été trahi par leur famille et attendent l'aide des passants

Sampson et Boss ont été lâchement abandonnés du jour au lendemain devant leur maison. Les pauvres, livrés à eux-mêmes, attendaient simplement le retour de leurs propriétaires pendant que leur santé se dégradait. Des voisins inquiets ont contacté un organisme de sauvetage pour qu’ils soient pris en charge.

Sampson et Boss ont rejoint la pension canine PetSuites Mason, dans l’Ohio (États-Unis), après avoir été secourus par les membres de l’association américaine Rescue Me Animal Advocacy. Victimes d’un abandon irresponsable, ils se reconstruisent doucement et sont à la recherche d’un propriétaire capable de les accepter pour ce qu'ils sont.

Les 2 chiens ont traversé une période difficile en 2023. Ils partageaient leur vie avec des maîtres depuis quelque temps, mais ceux-ci ont pris la décision de partir sans eux. Sampson et Boss se sont retrouvés sur le porche de leur maison vide sans comprendre pourquoi.

Rescue Me Animal Advocacy / Facebook

« Ils sont partis sans rien leur laisser pour survivre »

Les canidés ont passé des heures sur place, ne souhaitant pas quitter les lieux. Ils maigrissaient et s’affaiblissaient à vue d’œil, car leurs anciens propriétaires les avaient laissés sans vivres. Leur état a commencé à inquiéter des voisins, qui ont compris qu’ils avaient été abandonnés. Ceux-ci ont donc publié des photos d’eux sur les réseaux sociaux dans l’espoir de trouver quelqu’un pour les aider.

Le personnel du Rescue Me Animal Advocacy a visionné les publications et a été extrêmement touché par la détresse des quadrupèdes. Lesquels avaient l’air totalement abattus. Bien que les sauveteurs n’opéraient pas dans cette zone géographique en temps normal, ils ne pouvaient se résigner à les laisser dans cette situation et sont allés les chercher.

En quête d’une seconde chance

Kim Bush, présidente de l’association, a déclaré à The Dodo qu’ils ont été immédiatement conduits chez le vétérinaire et soignés pour divers problèmes : « Ils ont l’air d’aller bien mieux maintenant et sont en meilleure santé ». Ils ont été placés à l’adoption, mais malheureusement, ils ne parvenaient pas à trouver une famille.

A lire aussi : La maîtresse d'un chien sénior disparu lors d'un vol de voiture vit dans l'attente d'un dénouement

Puisqu’ils avaient besoin de reprendre confiance en eux dans un bon environnement, leur refuge les a placés au pensionnat PetSuites Mason et finance les frais d’hébergement. Les sauveteurs gardent l’espoir qu’ils rejoindront prochainement une famille idéale pour eux. Ils sont d’ailleurs sélectifs en recevant des candidatures, souhaitant s’assurer de faire le meilleur choix pour les 2 rescapés.