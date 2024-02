2 Labrador âgés et adoptés ensemble ne peuvent contenir leur excitation lorsqu'ils s'apprêtent à quitter le refuge pour leur nouvelle maison (vidéo)

Pour un chien, quitter le refuge signifie commencer une nouvelle vie, tourner la page sur le passé. Et quoi de mieux que de partager ce moment joyeux avec son meilleur ami ? Lorsqu’ils ont compris qu’ils partaient ensemble vers leur maison pour toujours, Lennon et MCartney n’ont pas pu contenir leur excitation.

Le jour du grand départ est enfin arrivé pour Lennon, une femelle Labrador de 10 ans, et son congénère de même race MCartney, âgé de 11 ans. Les boules de poils ont quitté leur refuge pour rejoindre leur famille pour la vie à New York (États-Unis). Un pur moment de joie immortalisé en vidéo.

L’adoption de résidents âgés met toujours du baume au cœur des sauveteurs. Ces toutous sont trop souvent délaissés par les adoptants, qui préfèrent les animaux plus jeunes. Tristement, de nombreux seniors terminent leurs jours au chenil, ne parvenant pas à trouver de maison.

@sammysaysrelax / TikTok

Un geste admirable

Toutefois, les chiens âgés débordent de qualités et quand on leur donne la possibilité d’avoir une meilleure vie, ils font preuve d’une grande reconnaissance. Lennon et MCartney ont eu la chance d’être adoptés par une famille après quelque temps passé au refuge. Laquelle a décidé de ne pas les séparer en voyant à quel point ils étaient complices.

Le jour de leur adoption, quand leur nouvelle maîtresse est venue les récupérer, ils ont couru vers elle la queue ballante, totalement surexcités. Ils ont compris qu’on venait les chercher pour toujours, qu’ils avaient « décroché le jackpot », écrivait une bénévole de l’organisme.

Ils se sont faits de nouveaux copains

La vidéo retraçant leur départ a été relayée par Pethelpful et visionnée 2 millions de fois sur la plateforme TikTok. Les utilisateurs ont chaleureusement remercié la propriétaire des toutous pour leur avoir offert une nouvelle vie malgré leur âge avancé. Ils ont été nombreux à demander de leurs nouvelles, alors un autre clip a été posté pour montrer leur installation aux internautes.

Sur les images, on voit les canidés profiter du quotidien chez eux en compagnie de 2 autres Labrador. La grande famille semble paisible, heureuse de vivre dans la maison du bonheur.

