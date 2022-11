Ces 2 chiens sont si bien éduqués qu'ils obéissent même aux ordres d'une chanson (vidéo)

Le Border Collie et le Berger Australien sont réputés pour leur grande intelligence et leur formidable capacité d’apprentissage. Mystic et Spirit appartiennent justement à ces 2 races et en sont de dignes représentants, en ce sens que leur obéissance est parfaite. Un peu trop peut-être d’ailleurs, si l’on en juge par la vidéo dont ils sont les protagonistes et qui est vite devenue virale sur TikTok.

Relayée notamment par Newsweek, elle a été postée le 22 octobre 2022 par Carrie Bailey, alias @everythingspiritual. Depuis sa publication, elle compte 6,4 millions de vues sur la plateforme.

Dans cette vidéo, les 2 chiens sont face à leur maîtresse et une 2e personne, qui sont hors champ, alors qu’est diffusée la célèbre chanson « Total Eclipse of the Heart » de Bonnie Tyler.



Carrie Bailey / TikTok

« Turn around »

Chacune des strophes du morceau ayant connu un succès mondial durant les années 1980 est introduite par l’expression « turn around », ce qui signifie littéralement « retourne-toi ». Or, pour Mystic et Spirit, « turn around » correspond à l’ordre auquel leur propriétaire leur a appris à obéir en tournant sur eux-mêmes.

Ainsi, chaque fois qu’ils l’entendent dans la chanson, ils s’exécutent à l’unisson, sous les yeux de leur maîtresse hilare.

Voici la vidéo en question :

Les plus sceptiques diront qu’ils obéissent aux éventuels gestes que leur maîtresse ferait derrière la caméra plutôt qu’à la chanson elle-même. Une possibilité qui est évidemment envisageable, vu que bon nombre de chiens apprennent à exécuter des commandes gestuelles. On vous en laisse seuls juges…