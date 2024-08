Ce Teckel déborde de joie et d’amour en rencontrant pour la première fois sa nouvelle sœur chiot (vidéo)

En adoptant Heidi, un deuxième petit Teckel, un couple espérait que sa première chienne lui réserverait un bon accueil et qu'elle s’entenderait bien avec elle. En voyant s’agiter joyeusement la queue de celle-ci lors de sa présentation au chiot, tous les doutes se sont envolés : Hazel est immédiatement tombée amoureuse de sa nouvelle petite sœur.

En tant que propriétaires d’animaux, il est normal d’être un peu nerveux à l'idée de présenter un nouveau chiot à un chien adulte. Parfois la rencontre se déroule pourtant à merveille comme cela a été le cas avec Hazel et Heidi, 2 adorables femelles Teckel. Alors que leurs maîtres craignaient que la plus âgée des chiennes se sente délaissée, celle-ci a accueilli avec beaucoup de joie sa nouvelle petite sœur. Une tendre scène partagée sur TikTok et relayée par Parade Pets.

Un coup de foudre immédiat

Dans cette vidéo immortalisant la première rencontre entre Hazel et la petite Heidi, on voit que les 2 chiennes se sont tout de suite bien entendues malgré leurs différences de taille et d'âge.

Alors que la jeune Heidi était blottie dans les bras de son papa, Hazel est arrivée en courant et en remuant la queue d’excitation. La chienne a également eu la possibilité de regarder de plus près cette nouvelle petite sœur et de la renifler.

De toute évidence, Hazel a immédiatement adopté cette nouvelle compagne de jeu ! Quelques minutes après ces joyeuses présentations, les 2 chiennes couraient et jouaient déjà ensemble.

@hazel.bea.weenie / TikTok

Une grande sœur formidable

Dans un commentaire, leur maîtresse a assuré qu’il s’agissait d’un « véritable amour » immédiat pour ces adorables sœurs. « Sa douceur était si précieuse. Elle a été une grande sœur formidable », a écrit leur maman à propos d'Hazel. Elle n’aurait pas pu espérer que leurs présentations se passent mieux !

@hazel.bea.weenie / TikTok

Depuis cette adorable première rencontre, les 2 chiennes sont inséparables. Elles se blottissent l’une contre l’autre lors des trajets en voiture, se font de tendres câlins et s’amusent ensemble lors de parties de jeu endiablées.

Hazel et Heidi peuvent remercier leurs maîtres d’avoir eu l’idée d’adopter un deuxième toutou, car la vie est encore plus belle depuis qu’elles sont là l’une pour l’autre !