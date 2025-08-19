Ce petit chien a une drôle de passion qui le démarque des autres dans son refuge

En plus de porter le nom, quelque peu modifié, d’un regretté couturier, Karl Lagerwoof s’est fait remarquer dans son refuge à cause d’une drôle de manie. Le toutou adore les jouets et aime par-dessus tout les disposer dans son enclos !

Karl Lagerwoof, un Spitz Nain de 5 ans, attend sa famille pour la vie depuis qu’il est arrivé au refuge Sandy Paws, basé dans le Massachusetts (États-Unis) En plus d’être photogénique, le toutou a de nombreuses autres qualités qui pourraient séduire les familles. Il est aussi unique en son genre, notamment parce qu’il est maniaque.

Maniaque ou attaché à ses affaires, cela dépend du point de vue ! Quoi qu’il en soit, Karl adore les jouets, et surtout les peluches. Cela tombe bien, car il est gâté dans sa maison d’accueil, où il séjourne actuellement. Les doudous ne manquent pas, pour son plus grand plaisir !

Un péché mignon

Karl aime interagir avec son entourage. Il s’entend très bien avec les humains, ses congénères et même les chats. Il est toujours joyeux lorsqu’il croise de nouvelles personnes ou un animal, car il adore faire des rencontres. Néanmoins, Karl aime aussi passer du temps avec ses peluches dès qu’il en a l’occasion : « Il adore rassembler tous les jouets de sa famille d'accueil et les mettre dans sa cage, ou les sortir pour se détendre dans le jardin », racontait un porte-parole du refuge dans un témoignage rapporté par Newsbreak .

Sandy Paws Rescue Inc. / Facebook

La boule de poils aime recevoir et donner de l’affection à ceux qui l’entourent, même à ses jouets. Ses bienfaiteurs espèrent qu’une famille verra à quel point son cœur est grand et lui offrira un nouveau départ dans la vie.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes ont déjà manifesté leur volonté de l’adopter dans la section des commentaires. Espérons qu’il trouve rapidement sa perle rare ! En attendant, le toutou continue de s’amuser dans sa maison d’accueil.