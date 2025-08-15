Ce Dobermann garde son calme lorsqu'un papillon se pose sur sa truffe et offre une séquence attendrissante (vidéo)
Avec son allure noble et son regard intense, le Dobermann n’en finit pas de faire parler de lui sur les réseaux sociaux. Derrière cette silhouette élancée souvent jugée intimidante, se cache pourtant un chien d’une étonnante tendresse. La preuve en images avec Bogota, un Dobermann dont la sérénité face à un papillon un brin envahissant a attendri des millions d’internautes. Une séquence pleine de douceur qui casse les clichés avec humour et délicatesse.
S’il a longtemps excellé en tant que chien de garde et de défense, le Dobermann est aussi un excellent compagnon de vie. Loyal, affectueux et attaché à sa famille, son apparence dissuasive le dessert parfois et il souffre de certains clichés qui ont malheureusement la dent dure. Pourtant, lorsqu’il reçoit une éducation et une socialisation de qualité, il se montre aussi doux que n’importe lequel de ses congénères.
Bogota est justement un Dobermann et son profil colle parfaitement à cette description. Âgé de 4 ans, il partage la vedette du compte TikTok “@moose.bogota” avec Moose, un croisé Braque Allemand à poil court / Braque de Weimar de 6 ans. Leurs aventures y sont suivies par près de 9 000 followers.
L’une des vidéos que l’on peut y découvrir offre un aperçu de la patience et de la douceur de Bogota. Mise en ligne le 22 juillet 2025, elle est rapidement devenue virale en générant 5,6 millions de vues.
Une sérénité à toute épreuve
On y voit la réaction du Dobermann alors qu’il est “harcelé” par un papillon. Tranquillement couché sur la terrasse, le quadrupède voit, en effet, le majestueux lépidoptère voler autour de lui, puis se poser sur sa truffe.
Ne semblant pas véritablement gêné par la présence du volatile dans un premier temps, Bogota fait montre d’une grande patience malgré l’insistance de son nouvel ami. Les assauts répétés du papillon le contraignent toutefois à faire usage de sa patte et de claquements de mâchoires.
Le chien n’en perd pas son calme pour autant. Le visiteur ailé finit par quitter les lieux, laissant Bogota reprendre sa pause détente là où elle avait été interrompue.
Voici la vidéo en question, relayée par PetHelpful :
A lire aussi : Un Patou perd un être cher lors d'un accident de la route et erre pendant des semaines avant de trouver refuge dans la grange d'une famille
@moose.bogota
The sweetest clip of our #doberman Bogota being harrassed by a #butterfly insta moose_bogota? original sound - The Farm Club
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
1 commentaire
Invité a écrit : 52 min
Bien sûr un animal bien éduqué est et reste serein.
J'ai eu un compagnon canin dogue du Tibet. Un très gros modèle. Il n'a jamais eu le moindre écart avec quiconque. Il vivait avec une Shih Tzu.
Mais je connaissais son potentiel et j'ai continué l'éducation du début à sa fin car il faut être prudent avec un animal dont le potentiel de défense est énorme. Je mesure 178, lorsque que mon chien mettait ses deux pattes avant sur mes épaules lors de séances de jeu, il me dépassait de deux têtes. Je suis une femme j'ai dix ans de plus qu'à l'époque je ne reprendrais plus un tel gabarit. Mais je ne regrette pas cette époque.
J'aime Répondre Signaler