Ce Dobermann garde son calme lorsqu'un papillon se pose sur sa truffe et offre une séquence attendrissante (vidéo)

Avec son allure noble et son regard intense, le Dobermann n’en finit pas de faire parler de lui sur les réseaux sociaux. Derrière cette silhouette élancée souvent jugée intimidante, se cache pourtant un chien d’une étonnante tendresse. La preuve en images avec Bogota, un Dobermann dont la sérénité face à un papillon un brin envahissant a attendri des millions d’internautes. Une séquence pleine de douceur qui casse les clichés avec humour et délicatesse.

S’il a longtemps excellé en tant que chien de garde et de défense, le Dobermann est aussi un excellent compagnon de vie. Loyal, affectueux et attaché à sa famille, son apparence dissuasive le dessert parfois et il souffre de certains clichés qui ont malheureusement la dent dure. Pourtant, lorsqu’il reçoit une éducation et une socialisation de qualité, il se montre aussi doux que n’importe lequel de ses congénères.

Bogota est justement un Dobermann et son profil colle parfaitement à cette description. Âgé de 4 ans, il partage la vedette du compte TikTok “@moose.bogota” avec Moose, un croisé Braque Allemand à poil court / Braque de Weimar de 6 ans. Leurs aventures y sont suivies par près de 9 000 followers.

L’une des vidéos que l’on peut y découvrir offre un aperçu de la patience et de la douceur de Bogota. Mise en ligne le 22 juillet 2025, elle est rapidement devenue virale en générant 5,6 millions de vues.



@moose.bogota / TikTok

Une sérénité à toute épreuve

On y voit la réaction du Dobermann alors qu’il est “harcelé” par un papillon. Tranquillement couché sur la terrasse, le quadrupède voit, en effet, le majestueux lépidoptère voler autour de lui, puis se poser sur sa truffe.

Ne semblant pas véritablement gêné par la présence du volatile dans un premier temps, Bogota fait montre d’une grande patience malgré l’insistance de son nouvel ami. Les assauts répétés du papillon le contraignent toutefois à faire usage de sa patte et de claquements de mâchoires.



@moose.bogota / TikTok

Le chien n’en perd pas son calme pour autant. Le visiteur ailé finit par quitter les lieux, laissant Bogota reprendre sa pause détente là où elle avait été interrompue.

Voici la vidéo en question, relayée par PetHelpful :

A lire aussi : Un Patou perd un être cher lors d'un accident de la route et erre pendant des semaines avant de trouver refuge dans la grange d'une famille