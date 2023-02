Un homme installe une caméra sous sa terrasse pour comprendre pourquoi ses chiens en ont peur (vidéo)

Du jour au lendemain, Dave Fleishman a remarqué que ses chiens reniflaient de plus en plus sous la terrasse de son jardin. Le photographe originaire de South Lake Tahoe, en Californie, n’a d’abord pas compris ce changement d’attitude. Il était persuadé que ses animaux étaient les seuls à se rendre à cet endroit.

Pour en savoir plus, il a décidé d’installer une caméra cachée sous sa terrasse, et lorsqu’il en a consulté les images, il n’en croyait pas ses yeux !

Un animal sauvage leur avait rendu visite

Dave a d’abord découvert qu’un grand ours avait pris possession des lieux la nuit précédente. Ce n’est pas la première fois qu’il en surprenait un aussi près de chez lui, puisque l’endroit où il vit est également appelé « l’autoroute des ours » ! « Ils passent leurs journées à traîner dans les environs. Si vous ne voyez pas d’ours à Lake Tahoe pendant l’été, c’est que vous le faites exprès ! » a déclaré Dave à The Dodo.

« Nouveau locataire potentiel sous ma terrasse. Je vais peut-être devoir lui demander une grosse caution ! » a-t-il ajouté dans une vidéo, republiée sur Instagram il y a quelques jours, et visionnée par des centaines d’internautes.

Un animal peut en cacher un autre

La surprise ne s’est pas arrêtée là. En poursuivant son visionnage, Dave a découvert qu’un lynx s’était aussi rendu sous sa terrasse, et cette fois-ci, sa stupeur était plus grande. « J’ai l’habitude de voir des ours, mais les lynx sont plutôt rares ici. Je n’en ai jamais vu de mes propres yeux. En voir un sous la terrasse était plutôt génial » a-t-il confié.

A lire aussi : La vidéo hilarante d’un Labrador Retriever dénoncé par ses congénères après avoir fait une bêtise

@justalittlelightphoto / Instagram

Désormais, Dave comprend bien mieux pourquoi ses toutous ont subitement changé de comportement. Il veillera à assurer leur sécurité. En attendant, il est ravi d’avoir capturé d’aussi belles images de cette faune sauvage, bien qu’il préfèrerait que ses futurs invités se tiennent un peu plus loin de sa maison à l'avenir !