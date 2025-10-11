Ce Doberman déteste la douche, alors son maître décide de se mouiller avec lui pour le rassurer (vidéo)

Nombreux sont les chiens qui ne supportent pas la douche. Pourtant, parmi ces canidés, certains n’hésitent pas à se rouler dans la boue dès que l’occasion se présente ! Le passage dans la baignoire est donc incontournable et les propriétaires doivent ruser pour convaincre leur quadrupède de se laver.

Buddah, un grand Doberman, se transforme en petite boule de poils lorsqu’il doit prendre sa douche. Le toutou déteste l’eau , mais il n’a parfois pas le choix de se laver après une promenade salissante. Pour rendre ce moment plus agréable, son propriétaire n'hésite pas à le réconforter, quitte à se mouiller aussi.

Buddah apparaît fréquemment sur le compte TikTok de sa propriétaire, Treasure. C’est une véritable boule d’énergie qui respire la joie de vivre ! Elle semble heureuse au quotidien, mais il y a une chose qui peut rapidement lui casser son moral : la douche.

@treasuregrill / TikTok

Un moment détesté

S’il y a bien une activité que le toutou ne supporte pas, c’est de devoir se laver ! Malgré ce que ses propriétaires tentent de mettre en place pour le convaincre de tremper les pattes, cela ne prend pas. La baignade n’est jamais un moment de plaisir pour lui et il est difficile pour ses humains de le maintenir dans la douche.

Un jour, Buddah est rentré d’une promenade, couvert de boue , rapportait Tag24 . Le quadrupède s’était amusé sans prendre conscience du fait qu’il serait obligé de se laver en rentrant. Et effectivement, il était si sale que ses propriétaires ne souhaitaient pas le laisser entrer ainsi dans la maison. Évidemment, comme à son habitude, il n’avait aucune envie de prendre une douche, alors son maître a eu une idée.

Dans une vidéo postée sur TikTok, les internautes voient ce dernier porter Buddah contre lui. Il se douche alors tout habillé avec le toutou, qui ne bouge pas d’un cil. Le moment n’est a priori agréable pour personne, mais au moins, le canidé n’est pas seul dans cette épreuve !

Les internautes, amusés par la situation, se sont exprimés dans la section des commentaires : « Ne dites pas à mon Doberman que c'est une option», plaisantait une personne. Effectivement, peut-être que Buddah n’acceptera de se doucher qu’en présence de son maître désormais !