Ce Cocker Anglais qui a appris à pratiquer un massage cardiaque pourrait bien vous sauver la vie ! (Vidéo)

Leo a appris à effectuer les gestes de premiers secours, ce qui est déjà pas mal pour un chien, mais ce n’est pas tout. Ce Cocker Anglais compte à son actif une multitude de tours tous plus spectaculaires les uns que les autres, que sa propriétaire lui enseigne depuis son plus jeune âge.

En cas de malaise, vous pouvez compter sur le talentueux Leo pour vous sauver. Ce chien est, en effet, capable de réaliser un massage cardiaque et même le bouche-à-bouche. Ce n’est toutefois qu’une infime partie de ce qu’il est capable d’accomplir, comme le rapporte le New York Post.

La propriétaire de ce Cocker Anglais s’appelle Emily Anderson et est éducatrice canine. La jeune femme de 30 ans vit à Aberdeen, en Ecosse, et dit avoir commencé très tôt à lui apprendre des tours, depuis l’âge de 8 semaines.

Dans une vidéo publiée le 16 janvier 2022, on peut voir, dès la 26e seconde, Leo exercer des pressions avec ses pattes avant sur le torse d’un mannequin, puis poser sa bouche sur la sienne, comme pour le ranimer.

Cet exercice, Emily Anderson le lui a enseigné à l’occasion de l’International Trick Dog Competition, un concours où Leo a remporté le titre de champion à 6 reprises.

« Il les maîtrise en 20 minutes »

Bien que connaissant son chien par cœur, l’éducatrice écossaise se dit toujours épatée par les aptitudes de Leo. « Il m’étonne tous les jours », dit-elle à ce sujet. « Les choses qu’il fait me surprennent constamment, […] il les maîtrise en 20 minutes », poursuit Emily Anderson.

La vidéo ci-dessous propose une autre compilation de tours appris par le chien : ramasser les pièces de monnaie pour les mettre dans une tirelire ou un porte-monnaie (et même refermer ce dernier) placer les jouets à la bonne place, jouer du xylophone, aider à emballer un cadeau, étreindre sa congénère Phoebe…

« Leo est incroyablement heureux quand il s’entraîne », dit sa maîtresse. On peut d’ailleurs clairement le voir à sa manière de remuer la queue en permanence.

Leo avait frôlé le pire

Emily Anderson raconte aussi qu’elle avait failli le perdre en mars 2020. Leo était tombé gravement malade à cause d’un parasite intestinal appelé Giardia. Dans la plupart des cas, la giardiose ne met pas la vie des chiens en danger, mais le Cocker Anglais en avait beaucoup souffert. Heureusement, il s’en était remis quelques jours plus tard, non sans le rendre plus anxieux que d’habitude, néanmoins.

Il y a ensuite eu la pandémie de Covid-19. L’isolement avait été difficile à vivre au départ, mais Emily Anderson en avait profité pour lui apprendre davantage d’exercices. Leo n’en a été que plus joyeux.

