Ce chiot retrouvé au milieu des détritus avec la colonne vertébrale brisée déjoue tous les pronostics

La Fondation pour la protection des animaux à Füzesabony (FAPF), basée en Hongrie, a accueilli un chien en piteux état dans ses locaux. Le quadrupède de moins d’un an, nommé Zacky par ses sauveteurs, a été retrouvé paralysé dans une poubelle à ciel ouvert. Ses vétérinaires étaient perplexes quant à un possible rétablissement, mais c’était sans compter sur la combativité du canidé.

Ce dernier avait pourtant toutes les raisons d’en vouloir à la vie. Dès son plus jeune âge, il a été confronté à des difficultés qui semblaient insurmontables. Il s’est retrouvé dans une poubelle avec 5 côtes cassées et une vertèbre fracturée, rapportait Newsweek. Personne n’est en mesure de savoir ce qui lui est arrivé ni qui l’a déposé sur place. Par chance, des bons Samaritains l’ont repéré et ont prévenu les membres du FAPF.

Un état de santé dramatique

Ces derniers ont accepté de prendre en charge l’animal et ont vite compris qu’il aurait besoin de soins intensifs. Plus rien ne fonctionnait chez lui. Il était incapable de marcher à cause de sa colonne vertébrale endommagée et ne pouvait pas faire ses besoins seul. Les spécialistes qui l’ont observé ont déduit que son état ne pourrait pas s’améliorer, ou très peu. Pourtant, ses sauveteurs ont décidé de mettre toutes les chances de son côté.

Ils ne pouvaient envisager de baisser les bras alors qu’il était si jeune. Ils ont donc réalisé une collecte de fonds pour financer ses soins médicaux ainsi que sa rééducation. De nombreux donateurs ont été sensibles à son histoire et, grâce à eux, Zacky a pu bénéficier de diverses interventions, dont une opération pour stabiliser la colonne vertébrale, ainsi que de traitements.

FAPF / Facebook

Des progrès miraculeux

Jour après jour, la boule de poils a montré des signes d’amélioration encourageants. Reka, porte-parole de la FAPF, s’est occupé de lui et a constaté ses progrès : « Aujourd'hui, il est capable de faire pipi et caca tout seul, il a de bons réflexes dans les 2 jambes et peut même se tenir debout quelques secondes sans aide. Il n'est pas encore capable de se mettre debout tout seul et n'a pas encore tenté de faire un pas, mais nous avons bon espoir », partageait le bienfaiteur.

Le chemin vers le rétablissement est encore long pour Zacky, mais il est extrêmement bien entouré. Peu importe les progrès qu’il pourrait faire à l’avenir, ses sauveteurs ne le laisseront pas tomber.