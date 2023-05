Ce chiot ressemblant à un personnage de dessin animé bien connu conquiert des millions de cœurs en une seule vidéo

Depuis sa création en 2018, la série animée australienne « Bluey » voit son fan club s’agrandir sans cesse et partout dans le monde. Un chiot ressemblant à son héroïne et ayant reçu le nom de l’un des personnages du dessin animé est en train de s’assurer une certaine popularité, lui aussi.

Le jeune canidé de race Bouvier Australien, au pelage bleu moucheté - tout comme Bluey - et âgé de 10 semaines, a été présenté au public par sa propriétaire via une tendre et amusante vidéo TikTok devenue virale en peu de temps. Postée le 24 avril via le compte « @reallifebluey », elle totalise, en effet, 3,7 millions de vues sur la plateforme sociale. Elle est relayée par PetHelpful.



@reallifebluey / TikTok

La séquence est accompagnée du générique de la série dans sa version originale. Y apparaît donc Muffin, l’adorable Blue Heeler venu égayer ce foyer aimant avec sa joie de vivre et son énergie débordante.

Son nom a été choisi d’après un des personnages récurrents du dessin animé. Il s’agit de la cousine de Bluey. Dans cette fiction pour enfants, Muffin possède un caractère bien trempé et se signale par une certaine nervosité, donnant du fil à retordre à Bluey et à sa petite sœur Bingo à chacune de ses visites.

Le Bouvier Australien, un chien actif, loyal et protecteur

En faisant connaissance avec le Muffin de la vidéo TikTok, on ne peut que tomber sous son charme et avoir envie de mieux connaître la race.

D’ailleurs, il est important de souligner que cette dernière s’adresse avant tout à des maîtres expérimentés. Qu’ils soient Red ou Blue Heelers, les Bouviers Australiens sont, en effet, des chiens qui ont un important besoin en termes d’activité et de travail. Ils sont naturellement méfiants envers les étrangers et protecteurs à l’égard de leur famille. Pour le reste, on leur reconnaît une loyauté sans faille, ainsi qu’une endurance remarquable.