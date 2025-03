Ce chien tente de se reconstruire au refuge après avoir été attaché à une voiture et forcé à courir par ses maîtres

Victime de la cruauté du compagnon de sa propriétaire, Ollie a eu de la chance en s’en sortant indemne. Ce chien est désormais entre de bonnes mains et son bourreau devra répondre de ses actes devant la justice.

Une vidéo enregistrée récemment devant une maison de Rincon, dans l’Etat de la Géorgie (Etats-Unis), et montrant un chien traîné derrière une voiture a choqué et indigné de nombreuses personnes, tant au sein de la communauté locale qu’ailleurs dans le pays. La diffusion de cette séquence a amené les autorités à procéder à la saisie de l’animal et à poursuivre le responsable en justice, rapportait WTOC.

Le chien en question répond au nom d’Ollie. Dans la vidéo, on voit un homme l’attacher au rétroviseur d’une voiture, côté passager. Cette dernière était conduite par quelqu’un d’autre. Le véhicule a démarré, forçant le malheureux quadrupède à courir pour suivre la cadence et ne pas tomber.



WTOC

Le lendemain de la publication de la vidéo, le comté d’Effingham a confisqué Ollie, qui a été confié au refuge local (Effingham County Animal Shelter) le jeudi 20 février, soit 4 jours après les faits.

D’après les employés de la structure d’accueil ayant pris le chien en charge, celui-ci est très doux, mais timide et terrifié. Son âge est estimé à 2 ans.



WTOC

Par chance, il n’est pas blessé, mais il est encore perturbé par l’épreuve qu’il a subie et le fait de s’être retrouvé dans un endroit qu’il ne connaît pas. « Il ne sait pas où il en est, explique ainsi la caporale Leslie Cash, du service animalier du comté d’Effingham. Il est facile pour un chien d’être stressé lorsqu’il se trouve dans ce genre d’environnement. Je pense donc qu’il fait de son mieux [pour gérer] les changements qu’il a vécus dans sa vie. »

L’homme qui l’a attaché a été placé en garde à vue et sera poursuivi

L’homme qui l’avait attaché au rétroviseur de la voiture a été identifié et interpellé. Clemente Neri Jr., 35 ans, n’est autre que le petit-ami de la propriétaire d’Ollie, qui était au volant.

Les enquêteurs ayant examiné les images ont clairement vu qu’il avait agi sciemment. Il a été libéré sous caution et connaîtra bientôt la date de son procès, puisqu’il est poursuivi pour cruauté animale.

Quant à la conductrice et maîtresse d’Ollie, elle a affirmé aux policiers qu’elle ignorait que son compagnon avait attaché son chien au véhicule. Elle ne fait pas encore l’objet de poursuites, ce qui signifie que la possibilité qu’elle récupère l’animal n’est pas à écarter.

A lire aussi : Elle retrouve le Pitbull dont elle a été mère d'accueil 4 ans et demi plus tôt, mais ils ne seront plus jamais séparés (vidéo)



WTOC

Le cas échéant, Ollie sera proposé à l’adoption. En attendant que la justice prenne une décision, l’équipe du refuge continue de prendre soin de lui et de le réconforter.