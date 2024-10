Stressé par son séjour en refuge, ce chien qui perd sa fourrure espère qu’une famille lui donne bientôt sa chance (vidéo)

Dans les refuges, les Pitbulls sont souvent victimes de préjugés et peinent plus que les autres chiens à charmer les adoptants. C’est le cas de Jeremy, un gentil chien qui attend désespérément qu’une famille lui ouvre son cœur et sa maison depuis plus de 500 jours. Son séjour en chenil le stresse tellement que le pauvre toutou commence à perdre de la fourrure. Les bénévoles qui prennent soin de lui sont toutefois déterminés à lui trouver un foyer au plus vite.

C’est en juillet 2023 que Jeremy, un grand Pitbull noir et blanc, a été trouvé devant un supermarché de Long Island près de New York (États-Unis). Le toutou avait couru vers des passants et s’était montré tout de suite amical. Constatant qu’il était seul, ceux-ci l’avaient amené au refuge pour animaux de la ville de Hempstead.

Un chien actif et amical

Comme le rappelle Newsweek, le personnel du refuge ne savait rien du passé du toutou, mais il a rapidement compris qu’il était actif et joueur en plus d’être gentil. Jeremy adore se promener et apprendre de nouvelles choses. « Il a fait de grands progrès en marchant en laisse et reste concentré sur son maître. Il adore jouer avec des jouets qui couinent et travailler sur les commandes. », a déclaré le refuge.

© Town Of Hempstead Shelter

La boule de poils a appris à répondre à des commandes telles que « assis, couché, attends, touche, patte et autre patte » et il est considéré comme « extrêmement intelligent et prêt à travailler pour des friandises ».

« Il est très amical avec tout le monde et ne présente aucun danger pour les étrangers », a assuré ses soigneurs. « Jeremy a de nombreux maîtres au refuge et il est considéré comme l'un des préférés des bénévoles. Nous adorons Jer-Bear. C'est son surnom. »

© TOH Animal Shelter / Facebook

Une situation stressante

Même si tout le monde l’aime au refuge, son long séjour derrière les barreaux commence à l’affecter. « Le fait qu'il soit au refuge depuis plus d'un an commence à avoir un impact négatif sur lui », a expliqué un porte-parole du refuge. « Il a du mal à rester dans le chenil pendant des heures et des heures. Il a souvent l'air fatigué et stressé et fait les cent pas dans son chenil. »

Cette situation commence même à avoir des répercussions physiques sur le pauvre toutou. « Il commence à perdre ses poils et sa peau est irritée, ce qui montre les effets d'une vie à long terme dans un refuge », a ajouté le porte-parole.

Probablement à cause des préjugés sur sa race, Jeremy a du mal à trouver la personne spéciale qui lui donnerait une chance. Au bout de plus de 500 jours d’attente, la situation n’a que trop duré et le refuge est bien décidé à trouver des maîtres aimants à ce gentil chien.

A lire aussi : Beacon, membre à part entière de l’équipe américaine de gymnastique, soutient les sportifs aux Jeux Olympiques

« Ne jugez pas un livre à sa couverture », a écrit le refuge sur Instagram. « Tiens bon, Jeremy. Tu mérites tellement mieux, c'est vraiment dommage que tu sois encore là depuis si longtemps. » On ne peut qu’espérer que la magie des réseaux sociaux opère aussi pour cet adorable chien…