Ce chien semblait avoir mal à une patte, sa propriétaire débourse plus de 400 euros et découvre qu’il va parfaitement bien (vidéo)

Louie est un excellent comédien. Au quotidien, il fait tourner sa maîtresse en bourrique en la mettant à l’épreuve plusieurs fois par jour. Récemment, le canidé a joué un sacré tour à sa maîtresse, qui peine encore à s’en remettre. Entre amusement et perplexité, la propriétaire peine encore à choisir.

La vidéo postée sur le compte TikTok « @louies_city_adventures » est devenue virale. Louie, le Maltipoo, n’en est pas à sa première comédie, il est même devenu un professionnel en la matière. Cette fois-là, sa maîtresse pensait qu’il avait une patte cassée. Après un examen vétérinaire, elle s’est rendue compte qu’il n’en était rien et que son chien allait très bien. Il aura tout de même fallu débourser plus de 400 euros, rappelait Newsweek qui a relayé la nouvelle.

@louies_city_adventures / TikTok

« Il fallait faire vérifier sa patte cassée »

Depuis plusieurs heures, Louie n’arrêtait pas de boiter. Rien ne semblait calmer la couleur du chien qui ne pouvait avancer que sur 3 pattes. La propriétaire responsable a donc contacté son vétérinaire, qui lui a proposé un rendez-vous le jour-même. La maîtresse de Louie ne voyait pas vraiment à quel moment son chien avait pu se faire mal, mais elle a tout de même voulu avoir l’avis d’un professionnel.

@louies_city_adventures / TikTok

« Il n’aime tout simplement pas les trajets en voiture »

Le verdict est rapidement tombé, au plus grand désespoir de la propriétaire qui racontait dans la vidéo : « Je suis allée chez le vétérinaire pour vérifier sa patte cassée. 430 euros plus tard… pour découvrir qu’elle n’était pas cassée. Il n’aime tout simplement pas les trajets en voiture ».

Soulagée de voir que son chien était en bonne forme, la maîtresse a tout de même fait part de son agacement après avoir déboursé une somme aussi importante, pour rien.

Un chien « incroyablement impertinent »

La propriétaire qui réside à Chicago (États-Unis) a été confrontée à plusieurs reprises aux talents de comédien de son chien. Depuis son adoption, peu après la pandémie de 2020, elle a pu constater qu’il avait de grandes capacités d’acteur dramatique. Capable de feindre une blessure pour éviter un trajet en voiture, il a d’autres cordes à son arc expliquait sa maîtresse : « Il me traîne souvent son bol de nourriture s’il veut un deuxième dîner, ou m’apporte ma chaussure s’il veut une autre promenade parce qu’il n’était pas content de la première ». Cette propriétaire n’est pas près de s’ennuyer avec un tel boute-en-train à la maison.