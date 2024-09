Un Golden Retriever rencontre un agneau pour la première fois et sa réaction est pleine de joie et de tendresse (vidéo)

Difficile de ne pas se lier d’amitié avec un Golden Retriever comme Franklin ! Gentil et enjoué, le toutou s’entend avec tout le monde, y compris avec des animaux d’une autre espèce. Dernièrement, il a rencontré pour la première fois de sa vie un agneau et sa réaction a été des plus attendrissantes.

Comme la grande majorité des Golden Retrievers, Franklin est un toutou amical qui respire la joie de vivre. Son compte TikTok en témoigne ! Depuis octobre dernier et la mise en ligne de la première vidéo, les spectateurs découvrent l’évolution de cette joyeuse boule de poils lors de ses premiers mois avec sa famille. On voit ainsi Franklin courir sur la plage, creuser d'énormes trous et faire démonstration de sa personnalité enjouée. Cet été, l’une de ces vidéos a particulièrement retenu l’attention du public tant elle était attendrissante.

Une joyeuse rencontre

Dans cette vidéo touchante visionnée plus de 205 000 fois sur la plateforme, on assiste à la première rencontre entre Franklin et un adorable agneau. Dès le premier contact, le toutou se montre très affectueux avec le petit mouton, le reniflant tendrement et lui léchant le visage.

@hey_its_franklin__ / TikTok

Après avoir joué gentiment ensemble à l’intérieur, leur interaction s’est poursuivie dans le jardin où Franklin a pu laisser exploser sa joie de s’être fait un nouvel ami. Très excité, il a sautillé autour de l’agneau en remuant la queue. Le petit mouton semblait lui aussi apprécier cette rencontre en cherchant à faire des léchouilles à ce drôle de mouton poilu.

L’amitié naissante entre les 2 animaux a beaucoup touché les internautes qui ont admiré leur capacité naturelle à créer des liens, malgré leurs différences.

Une amitié pas si improbable

Si une amitié entre un chien et un mouton peut paraître un peu improbable, elle ne l’est pas tant que ça. Comme le souligne Newsweek, les chiens peuvent être des compagnons positifs pour les moutons. Il suffit d’introduire correctement les 2 animaux et d’apprendre au chien à se comporter calmement avec le bétail.

@hey_its_franklin__ / TikTok

Connus pour leur loyauté, leur intelligence et leur tempérament calme, les Golden Retrievers comme Franklin sont particulièrement adaptés à ce genre de relations. Ces toutous sont d’ailleurs populaires en raison de leur capacité à s'entendre avec tout le monde, ce qui en fait d'excellents compagnons dans de nombreuses circonstances. En ce qui concerne Franklin et ce joli agneau, il est clair qu’une belle amitié vient de naître !