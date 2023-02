Ce chien, qui n’a connu que le hall d’un immeuble toute sa vie, a dû attendre une décennie pour enfin goûter au bonheur (vidéo)

Rockland a vécu dans un hall pendant la plus grande partie de son existence. Celui que l’on appelait « le chien de personne » appartenait en réalité à d’anciens résidents de cet immeuble, qui avaient déménagé sans prendre la peine de prendre Rockland avec eux. Depuis, les voisins se contentaient de le nourrir au quotidien et de veiller sur lui, sans jamais lui ouvrir les portes de leur foyer chaleureux…

@tedisarah / Instagram

Alors quand ils ont réalisé qu’ils ne pouvaient plus s’occuper de Rockland correctement, les habitants ont décidé de le confier à Animal Haven, un refuge new-yorkais. Sous ce nouveau toit, le chien sénior a eu pour la première fois la sensation d’être en sécurité. Malheureusement, trouver un foyer pour Rockland ne s’annonçait pas simple.

Le rêve d’une famille éternelle

Son âge avancé n’était pas le seul obstacle à son adoption. Les bénévoles ont aussi découvert que le pauvre Rockland était atteint d’un cancer, et que son temps était plus que limité sur cette Terre… Tedi Sarah, membre du refuge, en a eu le cœur brisé. Elle n’a pas pu rester insensible à son histoire.

« Dès que je l’ai rencontré et que j’ai entendu son récit, j’ai su que je devais l’aider. Je me suis tout de suite dit qu’il ne pouvait pas mourir ici, sans connaître au moins une fois l’amour d’une famille » a-t-elle confié à The Dodo.

La jeune femme a décidé de poster une vidéo sur les réseaux sociaux dans le but de faire entendre son histoire, et dans l’espoir de lui dénicher le foyer idéal. « Ici, au refuge, nous adorons Rockland, et nous voulons juste qu’il trouve sa famille éternelle tant qu’il en est encore temps » a ajouté Sarah.

Un succès fulgurant

L’engouement des internautes fut immédiat. La vidéo de Sarah a été vue plus de 58 000 fois, et très rapidement, de nombreuses demandes d’adoptions sont parvenues au refuge. Un véritable succès !

C’est finalement Bessy Gatto qui s’avérera être la mère idéale aux yeux de Rockland. « Elle a un grand cœur et a déjà sauvé plusieurs chiens aux besoins spéciaux. Elle l’avait déjà rencontré auparavant, et a tout de suite pris les devants lors de la parution de ma vidéo » raconte Sarah.

Rockland aura attendu près de 10 ans pour enfin goûter au bonheur. Désormais, il le savoure au quotidien, dans une famille « qui l’adore », et qui est composée de 2 autres chiens et de 2 jeunes enfants. C’est un rêve qui se réalise !