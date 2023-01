Une chienne devient la grande sœur idéale pour les nouveau-nés de sa famille (vidéo)

Lucy a toujours été le centre du monde pour Josh et Kelly, un couple canadien fou amoureux de sa chienne, comme le rapporte Today. La quadrupède s’est immiscée dans leur quotidien à un moment difficile de leur vie, et depuis, c’est un lien très fort qui les unit tous les 3.

Il était alors inévitable que l’apparition des nouveau-nés de Josh et Kelly fasse réagir la chienne. Les jumelles Lily et Lennon demandaient beaucoup de temps de la part de leurs parents, ce qui est normal, mais cela semblait attrister la jolie Lucy. « Elle nous faisait de la peine. Elle cherchait constamment à attirer notre attention les premiers jours » se remémore Josh.

« Donnez-leur de l’amour, et ils sauront vous le rendre comme personne »

Lucy avait juste besoin d’un certain temps pour comprendre qu’elle n’était plus le bébé de la maison ! Aujourd’hui, elle a réalisé qu’elle était devenue une « grande sœur », et elle prend son nouveau rôle très au sérieux, pour le plus grand bonheur des internautes. En effet, ils sont des milliers à la suivre sur TikTok pour ses exploits, et à être émus de tout l’amour qu’elle témoigne envers ses petites protégées.

Cette boule de poils, très intelligente, sait aller chercher une couche, une bouteille de lait ou encore un thermomètre pour prendre soin de ses jumelles. « Nous avons compris que nous devions l’inclure dans nos nouvelles habitudes. Elle a une très bonne reconnaissance des objets et une excellente association des mots » confie son papa.

Pour Josh et Kelly, une chose est sûre : Lucy est un véritable « ange gardien » pour Lily et Lennon. Ils n’auraient pas pu rêver d’une meilleure grande sœur pour leurs 2 petites filles. Le trio n’en est qu’au début de ses aventures !