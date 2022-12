Une chienne aux besoins particuliers attend désespérément un foyer depuis 4 longues années

Le 23 novembre dernier, le Daily Hive revenait sur la malheureuse histoire de Lola. Cette Pitbull de 5 ans vit au sein du WAG Animal Shelter, dans l’état américain du Michigan, depuis 4 longues années.

Une pauvre chienne marquée par son passé

Lola est décrite comme étant « une chienne spéciale avec des besoins particuliers » par les membres du refuge. En effet, elle est sous traitement anxiolytique depuis un certain temps, car il l’aide à mieux gérer ses angoisses liées à son passé difficile.

Il est alors essentiel pour cette Pitbull d’être adoptée par des maîtres aimants, patients et compréhensifs envers ses souffrances. Dans sa future famille, Lola devra également pouvoir bénéficier d’un cadre de vie calme et apaisant, sans enfant ni autre animal.

Lola aura-t-elle le plus beau des cadeaux à Noël ?

Les fêtes de fin d’année approchent, et il est de plus en plus insupportable aux yeux des bénévoles de voir Lola les passer seule. « Nous faisons tout notre possible pour que ses journées soient drôles et remplies d’aventures, mais la plupart du temps, elle est isolée et triste » se sont-ils exprimés.

Les membres du WAG Animal Shelter continuent donc de publier des photos en son honneur, dans l’espoir qu’elle finisse par taper dans l’œil de sa famille éternelle. Tout ce qu’ils veulent, c’est que cette chienne en manque d’amour ait le plus beau des cadeaux à Noël…