Ce chien pris au piège sur un toit brûlant doit son salut à un policier déterminé qui découvre ses conditions de vies déplorables

Coincé sur le toit extrêmement chaud d’une maison, un chien en détresse a été sauvé in extremis par la police et les pompiers locaux. L’animal, victime de négligence, a été retrouvé sans eau ni nourriture, tandis que son maître prétendait dormir.

A Struthers dans l’Etat de l’Ohio (Etats-Unis), un chien bloqué sur le toit de la maison de son maître négligent a été sauvé par la police, rapportait WFMJ.

Les faits ont eu lieu l’après-midi du mardi 10 juin 2025. Un témoin avait alerté les forces de l’ordre après avoir vu le Mastiff en mauvaise posture.

Arrivés sur les lieux, les policiers Lou Rossi et Jim Ritter ont vu l’animal agité et terrifié sur le toit, en plein soleil et levant constamment les pattes tant la surface était chaude. Les vitres des fenêtres étaient toutes fermées. La seule qui ne l’était pas était bloquée de l’intérieur par un canapé.



WFMJ

Les officiers avaient peur que le chien s’approche du bord et tombe, sachant que la demeure en question est bâtie sur 3 niveaux. Alors qu’ils réfléchissaient au moyen de lui porter secours, les pompiers les ont rejoints.

Lou Rossi a repéré une équipe d’élagage non loin de là et lui a demandé de l’aider avec son camion nacelle. Grâce au dispositif, lui et l’un des soldats du feu ont pu se hisser à la hauteur du chien. Si ce dernier était trop méfiant pour s’approcher d’eux, ils ont tout de même réussi à lui faire porter une laisse et à le faire monter dans la nacelle.

Le Mastiff a ainsi été mis en sécurité. Entretemps, Jim Ritter a passé 20 minutes à toquer à la porte et à crier, mais personne ne lui a ouvert. Le maître des lieux, Monty Smith, a fini par se manifester. Quand les policiers lui ont demandé pourquoi il mettait tant de temps à répondre, il a affirmé qu’il dormait et qu’il n’avait rien entendu.

L’intéressé a ajouté qu’il ignorait comment le chien s’était retrouvé sur son toit. Il a également admis qu’il ne lui avait donné ni eau, ni nourriture.

Le chien est entre de bonnes mains

Il a d’abord dit que l’animal ne lui appartenait pas, avant de changer de version lors de son arrestation, reconnaissant l’avoir négligé.

A lire aussi : Amoureuse des animaux, elle s'apprête à disputer un marathon déguisée en chien pour soutenir une bonne cause

Les forces de l’ordre ont ensuite inspecté l’intérieur de la maison qui était dans un état désastreux. Dans leur rapport, elles ont décrit un environnement « extrêmement dangereux et presque impropre à la vie humaine ou animale ».

Le chien a été confié à l’association locale Animal Charity of Ohio. Quant à Monty Smith, il devra comparaître devant le tribunal municipal de Struthers, étant poursuivi pour « entrave aux affaires officielles » et « cruauté envers les animaux ».