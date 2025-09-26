Ce chien policier a combattu un cancer tout en continuant de protéger sa ville avec courage

Les chiens qui travaillent pour notre protection sont admirables. Ces braves toutous recherchent des personnes disparues, traquent les malfaiteurs ou nous protègent de divers dangers sans jamais manquer de courage. Tito fait partie de ces héros qui, en plus de se démener au travail, sont des battants dans la vie de tous les jours.

S’il existe bien une activité que Tito aime par-dessus tout, c’est son travail. Ce chien policier adore passer ses journées aux côtés de son amie et collègue humaine, la sergente Schroeder, pour résoudre des affaires. Ce quotidien a cependant était bouleversé quand l’animal a développé un cancer , mais finalement, retourner sur le terrain a fait partie de son traitement.

Depuis plusieurs années maintenant, Tito fait un travail remarquable pour le commissariat du comté de Cabarrus, en Caroline du Nord. Il s’est spécialisé dans la détection de bombe, comme le précisait WBTV . Son flaire est extrêmement précieux pour les humains et le toutou a décroché plusieurs diplômes grâce à ses compétences incontestables.

Cabarrus County Sheriff's Office / Facebook

Une épreuve difficile

Malheureusement, il y a quelques mois, Tito a développé un cancer dont la nature n’a pas été révélée. D’après les informations fournies par ses collègues, le stade de sa maladie était relativement avancé, car le canidé a été contraint de commencer une chimiothérapie. Plusieurs séances de ce traitement lourd étaient nécessaires, mais Tito a surpris tout le monde par sa combativité.

En effet, le chien restait dynamique comme il l’a toujours été. La sergente Schroeder a alors continué de l’amener avec elle sur le terrain, pour le plus grand plaisir du toutou. Son travail était son échappatoire et cela a certainement joué sur son moral : « Malgré de nombreux traitements de chimiothérapie, Tito n'a jamais manqué une seule journée de travail. Il a continué à servir aux côtés de son partenaire et de nos adjoints, accomplissant le travail qu'il aime le plus : assurer la sécurité de notre communauté », indiquait un porte-parole du commissariat sur Facebook.

Une excellente nouvelle