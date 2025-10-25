Ce chien né sans coudes mais au grand cœur ne renonce pas à son rêve de nouveau départ dans la vie

A seulement 6 mois, Otter n’est pas un chien tout à fait comme les autres. Avec sa démarche atypique et sa joie de vivre contagieuse, il séduit tous ceux qui croisent sa route. Aujourd’hui, ce petit battant cherche une famille prête à lui offrir la vie qu’il mérite enfin.

Il est encore tout jeune, puisqu’il n’est âgé que de 6 mois, mais Otter a déjà traversé plus d’épreuves que bien des chiens en une vie. Ce croisé Bulldog Anglais / Beagle de 14 kilogrammes est un compagnon très spécial qui attend d’avoir droit à une seconde chance.

Il vit actuellement au refuge de la Central Pennsylvania Humane Society, situé à Altoona, à environ 150 kilomètres à l’est de Pittsburgh en Pennsylvanie (Etats-Unis).

Ce chiot est né avec une malformation assez rare. “Otter est vraiment unique dans le sens où il n'a pas de coudes (confirmé par des radiographies !)“, peut-on, en effet, lire sur la page Facebook de l’association de protection animale.



Central PA Humane Society / Facebook

Dans son post, la Central Pennsylvania Humane Society met l’accent à la fois sur la particularité physique du jeune canidé et sur son incroyable résilience, ainsi que sa capacité d’adaptation. “Il marche différemment à cause de cette malformation, indique l’auteur de la publication relayée par le Miami Herald . Il est constamment en posture de yoga du ‘chien tête en bas’. Rien ne l’arrête ! Il se déplace à la perfection ! Plus tard, il pourrait avoir des problèmes avec ses pattes avant.”

“Il est peut-être différent, mais il mérite toujours autant d'amour”

Son handicap ne l’empêche pas d’être heureux, ni de se montrer enthousiaste chaque fois qu’il fait des rencontres, qu’il s’agisse de congénères, d’humains ou d’animaux d’autres espèces.

“Le gars le plus heureux et le plus amical” qu’il est se montre constamment très affectueux et sociable, son comportement ayant été testé avec succès en présence d’autres chiens, de chats et d’enfants. Il aime aussi s’amuser avec ses jouets préférés.

“Il est peut-être différent, mais il mérite toujours autant d'amour”, conclut la Central Pennsylvania Humane Society, qui espère lui trouver une famille aimante le plus vite possible.