Ce chien doté d’une grande intelligence trouve le moyen de camoufler sa bêtise (vidéo)

Katie, une utilisatrice de la plateforme TikTok, est atteinte d’une maladie cardiaque qui lui provoque des crises de tachycardie et de nombreux autres symptômes. Lesquels peuvent avoir de lourdes conséquences si elle n’est pas prise en charge à temps lorsqu’ils se manifestent. Heureusement, la femme peut compter sur son Berger Australien, Bailey, au quotidien.

Il a été formé en tant que chien d’assistance et la soutient à chaque étape de sa vie. Il est capable de prévenir ses crises et de la mettre en sécurité. Il lui a sauvé la vie à plusieurs reprises et sa présence permet à Katie de garder son autonomie. Elle peut vivre seule tant que le toutou est à ses côtés.

@serviceaussiebailey / TikTok

Un chien très malin

La relation qu’ils entretiennent n’est pas simplement pragmatique. Les 2 sont devenus amis et sont extrêmement complices dans la vie de tous les jours. Katie est infiniment reconnaissante de pouvoir compter sur Bailey en tant que chien d’assistance, mais aussi comme meilleur ami. Réciproquement, le toutou fait volontiers son travail, bien qu’il ait parfois besoin de relâcher la pression.

Le temps d’un instant, il lui arrive de redevenir un chien ordinaire et, par conséquent, de faire des bêtises comme ses congénères. Dans une vidéo partagée sur TikTok et relayée par Parade Pets, la boule de poils est filmée en flagrant délit de vol. Elle a profité de la sieste de sa maîtresse pour se glisser dans la cuisine. Puisqu’elle sait faire de nombreuses choses dans la maison, elle est capable d’ouvrir le frigo pour voler son mets préféré, de la crème chantilly, et de refermer l’appareil ensuite.

Ni vu ni connu, Bailey déguste sa friandise à l’abri des regards, mais le crime n’aurait pas été parfait s’il avait laissé des preuves derrière lui. Alors, le toutou prend soin de jeter l’emballage à la poubelle, ainsi que le capuchon qui était tombé un peu plus loin.

Sa perspicacité a surpris les internautes, qui se sont exprimés dans la section des commentaires : « J’adore la façon dont il essaie de jeter les preuves ! », écrivait l’un d’eux, « Il nettoie mieux que mes enfants ! », plaisantait quelqu’un d’autre. Malheureusement pour Bailey, il ne savait pas qu’il était filmé. Il aura toutefois reçu les éloges du public !