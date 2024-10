Dans l’incompréhension, ce chat ne reconnaît pas sa maîtresse à son retour de chez le coiffeur (vidéo)

Sur son compte TikTok (@paisleah90), Leah partage avec les internautes des moments de sa vie avec son chat Paisley. Dans ses vidéos, on découvre un félin au pelage gris et blanc aussi doux que facétieux. Le minou a parfois des comportements hilarants comme on peut le constater dans l’une des dernières publications de Leah.

Entre jugement et confusion

Ce jour-là, la jeune femme revenait chez elle après une visite chez le coiffeur. Elle en était sortie avec une nouvelle coupe et avec 25 cm de cheveux en moins. Lorsque Paisley l’a vue, il ne l’a tout simplement pas reconnue. Sa maîtresse avait l’air tellement différente ! Dans la courte vidéo immortalisant sa réaction, on peut lire toute la confusion dans le regard du minou qui agit avec Leah comme si elle était une étrangère qui s’était introduite dans sa maison.

« Est-ce que ça va ? » entend-t-on la jeune femme dire à Paisley qui miaule en retour un son qui ressemble à un « non ». « C'est bon, je viens de me faire couper les cheveux, je te le promets », tente-t-elle de le rassurer. Toujours un peu effrayé, Paisley semble également juger sa maîtresse et de toute évidence, il n’apprécie pas son nouveau look !

Une réaction hilarante

Relayée par Parade Pets, cette vidéo a cumulé sur TikTok plus de 2,7 millions de vues et des milliers de commentaires. La confusion de Paisley et son avis sur la nouvelle coupe de cheveux de sa maman ont beaucoup amusé les internautes.

« [Il] vous reconnaît… [il] vous juge. », a plaisanté l’un des spectateurs. « Il est vraiment inquiet à l'idée que tu perdes ta fourrure. », a ajouté un autre.

Certains commentateurs ont également partagé leur propre expérience. « Quand j'ai teint mes cheveux blonds décolorés en brun foncé, mon Chihuahua m'a aboyé dessus pendant une minute. Il était comme : ‘tu n'es pas ma mère !!!’ », a par exemple écrit une utilisatrice de la plateforme.

Il faudra peut-être un peu de temps à Paisley pour s’habituer à la nouvelle tête de sa maîtresse, mais qu’il se rassure : ses cheveux finiront par repousser !