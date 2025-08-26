Ce chien de refuge ayant échappé de peu à l'euthanasie s'apprête à entrer dans la police pour sauver des vies à son tour

Condamné à l’euthanasie, Bozi a vu son destin basculer grâce à une main tendue. Ce chien s’apprête désormais à entamer une nouvelle vie au service des habitants de sa ville d’adoption.

Le nouveau membre de la police de Monticello, dans l’Etat de l’Iowa (Etats-Unis), est un chien qui revient de loin. Bozi, Berger Belge Malinois, de 3 ans, avait échappé au pire après être passé par un refuge pratiquant l’euthanasie. Aujourd’hui, il est sur le point d’intégrer officiellement les forces de l’ordre, une fois sa formation terminée,rapporte KCRG .

“Il a continué à s’améliorer et nous a montré qu’il avait un très gros potentiel pour être un bon chien policier. Nous sommes tous impatients de passer à la prochaine phase“, dit le chef de la police Britt Smith. La “prochaine phase”, ce sera lorsque Bozi sera opérationnel à 100% et pourra être déployé sur le terrain. Sa mission consistera alors à détecter les stupéfiants et à rechercher des personnes disparues.



Becky Phelps / Facebook

Ce chien s’était retrouvé dans une structure d’accueil de l’Etat de Géorgie qui l’avait placé sur la liste des pensionnaires à euthanasier, car il y était resté trop longtemps sans trouver preneur. Son transfert vers l’association Animal Welfare Friends à Monticello lui avait sauvé la vie.

“Une de nos employées l'a vu et en est tombée amoureuse, raconte Abby Hellweg, responsable au sein de cette organisation. Elle a pensé que c'était un beau chien, ce qu'il est”.



Becky Phelps / Facebook

“Le Malinois avec le meilleur caractère que j'aie jamais rencontré”

Le personnel a décelé chez Bozi des capacités susceptibles d’en faire un chien policier. Britt Smith a été contacté à ce sujet et a bien voulu évaluer son profil.

Le quadrupède avait déjà intégré les ordres de base et la propreté. “Les membres du département de la police l’ont rencontré. Ils ont vu son potentiel, ce dont nous sommes très reconnaissants, et lui ont donné une chance, ce qui est merveilleux”; se réjouit Abby Hellweg.

A lire aussi : Autrefois jugé ingérable, ce chien prend sa revanche face à ceux qui n’avaient pas cru en lui



Becky Phelps / Facebook

Confié au maître-chien de la police Keanan Shannon, il poursuit l’apprentissage de son futur métier. Ce dernier ne tarit d’ailleurs pas d’éloges à son égard. “Le Malinois avec le meilleur caractère que j'aie jamais rencontré, dit de lui le policier. Je n’ai aucune inquiétude à l’idée d’aller de l’avant avec lui, et je pense qu’il sera une excellente ressource pour cette communauté.”

Une cagnotte solidaire a été créée pour aider la police à financer la formation de Bozi.