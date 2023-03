Ce chien au regard triste a passé toute sa vie au refuge. Qui lui mettra des étoiles dans les yeux ?

Tous les chiens n’ont pas la chance de trouver immédiatement la famille de leurs rêves. Newton, une boule de poils découverte dans la rue en Roumanie, espère depuis 5 ans que son vœu le plus cher se réalise. Contactés par Woopets, les membres du Refuge d'Alina et Anda ont raconté l’histoire de leur petit protégé pour l’aider à se faire adopter.

Nous avons tous déjà entendu le célèbre proverbe : « Les yeux sont le miroir de l’âme. » Plonger dans le regard de Newton, un chien vivant au Refuge d’Alina et Anda en Roumanie, c’est contempler un océan de crainte et de désespoir.

Ce joli cœur n’a jamais connu la vie de famille. Découvert dans la rue avec sa mère, ses compagnons de portée et 2 femelles en juin 2017, il a été rapidement pris en charge par les membres de l’association roumaine. Cette minuscule boule de poils tenait à peine dans une paume et risquait de goûter au baiser toxique de la mort… Des résidents, qui avaient peur des chiennes craintives et agressives, « voulaient les empoisonner ». Tout ce beau petit monde a été sauvé de justesse.

Hélas… 5 ans et demi plus tard, le rescapé n’a toujours pas franchi la ligne d’arrivée. Son quotidien se résume à observer au-delà des grilles de son enclos, dans l’espoir de voir apparaître son âme sœur. Ses partenaires d'errance en sont au même point.

« Autant sa maman, son frère et sa sœur sont très sauvages, ce qui rend une adoption très compliquée, autant lui, il se laisse caresser sans rien dire, ont déclaré ses bienfaiteurs sur la page Facebook de l’organisme, il n'essaie pas de se rebiffer, il n'essaie pas de mordre […]. »

Qui aidera Newton à terminer sa course effrénée au bonheur ?

© Refuge d’Alina et Anda / Facebook

« Il est au refuge depuis qu'il est chiot, soit 5 ans de trop »

La vie de Newton se résume en une phrase : il est arrivé bébé au Refuge d’Alina et Anda, puis y a grandi. Le canidé ne connaît pas les longues heures de balade dans de somptueux écrins de verdure, ni les siestes dans un panier douillet rien qu’à lui ou encore les innombrables séances de jeu avec ses humains préférés. Newton ne sait pas ce que signifie : « Faire partie d’une famille. »

« Bien que craintif, c'est le seul qui se laisse approcher. Il est au refuge depuis qu'il est chiot, soit 5 ans de trop », ont déploré les bénévoles au micro de Woopets. Pourquoi un animal mériterait plus qu’un autre de savourer les bienfaits de l’amour ? Newton ne peut-il obtenir une chance ? Cessera-t-il un jour d’être invisible aux yeux du public ?

© Refuge d’Alina et Anda / Facebook

Selon ses protecteurs, son adoption représentera « un travail de grande patience, bienveillance et douceur pendant de longs mois avant d'avoir un résultat ». Toutefois, ils sont formels : « Le jour où il accordera sa confiance et qu'il profitera enfin d'une belle vie de chien, la récompense sera si belle. »

Malgré le voile de tristesse recouvrant ses prunelles innocentes, vous pouvez observer une petite flamme qui danse timidement, jusqu’à ce qu’une âme généreuse l’attise et la relie à sa jumelle. Car, comme l’a si bien fait remarquer le romancier Alphonse Karr : « L'amour est une flamme séparée en deux qui veut se réunir. »

Comment adopter Newton ?

Pour adopter Newton et ses 17 kg d’affection, il est préférable de vivre dans une maison sans enfant, mais aussi d’avoir un jardin bien clôturé. Les personnes intéressées par le quadrupède doivent se rendre sur le site web de l’association pour remplir un formulaire (cliquez ici). Si le dossier est retenu, un entretien téléphonique ainsi qu’une pré-visite au domicile de l’adoptant potentiel sont à prévoir.

« Les chiens roumains sont des chiens sensibles avec, pour la plupart, des traumatismes. Il est important de pouvoir faire preuve de patience et de temps pour qu'ils puissent évoluer positivement, ont conclu nos interlocuteurs, nous espérons qu'une super famille se présentera un jour pour Newton, et qu’elle saura lui donner tout ce dont il a besoin pour prendre confiance. »

Pour plus d’infos sur Newton ou tout autre pensionnaire, merci de contacter directement le Refuge d’Alina et Anda :