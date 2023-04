Ce chien au cœur débordant d’amour a passé toute sa vie en refuge. Qui changera son destin ? (Vidéo)

Pchitt, un chien roumain d’environ 9 ans, a toujours connu la vie en refuge. Sociable, joyeux et câlin, il fera certainement le bonheur d’une famille. Hélas, les demandes d’adoption ne se bousculent pas, malgré ses multiples qualités et sa bouille absolument craquante. Qui lui donnera enfin une chance ?

Corinne et Florence, bénévoles au sein de l’association Espoir Roumanie, sont formelles : Pchitt est l’un de leurs protégés les plus amicaux et les plus démonstratifs. Ce « loulou adorable », qui soufflera bientôt sa 9e bougie, incarne la joie de vivre dans toute sa splendeur et fait la fête aux visiteurs.

Toutefois, son caractère sympathique, sa « bonne gueule », son sourire contagieux et ses yeux qui pétillent ne l’ont toujours pas aidé à quitter la Roumanie. Depuis un an et demi, ses bienfaiteurs essayent – en vain – de lui dénicher la famille idéale.

Avant d’être pris en charge par cet organisme, Pchitt vivait avec d’autres va-nu-pattes sur un terrain aménagé par une dame qui sauvait les boules de poils en détresse. « Elle l’a trouvé chiot, il a donc passé toute sa vie en refuge, ont déclaré nos interlocutrices, cette femme avait recueilli une trentaine de chiens et nous a demandé de l’aide pour les proposer à l’adoption. »

Aujourd’hui, le quadrupède partage son enclos avec 15 congénères. À l'heure actuelle, la structure d'accueil héberge 350 canidés domestiques. Leurs aboiements quotidiens flirtent avec le vent et leurs regards se perdent dans un horizon sans fin. Toutes ces ombres formulent le même vœu : être éclairées par une source de lumière réconfortante et avoir la chance de connaître la grande aventure de l’adoption.

© Espoir Roumanie

« La malédiction des chiens moyens »

« Pchitt fera l’immense bonheur d’une famille et sera extrêmement heureux d’avoir un humain à qui faire la fête et des câlins, ont poursuivi Corinne et Florence, nous ne comprenons pas pourquoi il est encore là, alors qu’il a tout pour plaire. À chaque fois que nous recevons un formulaire d’adoption, notre cœur se serre et nous espérons qu'il lui est destiné. »

En 9 ans, le toutou aux poils ébouriffés n’a quasiment obtenu aucune proposition. Selon les bénévoles, il souffre de « la malédiction des chiens moyens ». En effet, le quadrupède au charme solaire appartient à ces animaux ayant « une histoire, une taille et un âge moyens ».

© Espoir Roumanie

« Nous recevons beaucoup de demandes pour des chiots ou des petits gabarits, mais aussi pour des chiens au passé terrible, a ajouté le duo, c’est super pour eux, mais cela nous retourne les tripes de voir que les "ordinaires", comme Pchitt, n’ont pas leur chance. »

L’orphelin au cœur débordant d’amour pour l’Homme est adoptable en France et en Belgique. « Sa famille idéale aura une maison avec jardin bien clôturé pour son adaptation, lui qui a toujours vécu en refuge, ont annoncé les membres de l’organisme sur leur page Facebook, quel gâchis qu’il ne puisse pas faire la fête tous les jours à ses humains… »

« La cause animale n’a pas de frontière »

Pour adopter un animal auprès de l’association Espoir Roumanie, il est nécessaire de remplir un formulaire en ligne (cliquez ici). Le dossier est retenu ? Alors les bénévoles organisent un entretien téléphonique, puis une prévisite du logement pour vérifier si l’environnement et le mode de vie correspondent au pensionnaire choisi. Une fois l’adoption validée, l’équipe explique comment se déroule le rapatriement.

Pour Corinne et Florence – qui n’hésitent pas à donner des petits coups de main aux associations françaises –, le sauvetage de ces « invisibles » a toujours sonné comme une évidence. Une évidence, que de nombreux membres du public ne saisissent pas…

« On nous pose souvent cette question : pourquoi les chiens roumains ? Parce que la condition canine en Roumanie est sordide, ont-elles déclaré à la rédaction de Woopets, pour nous, la cause animale n’a pas de frontière. On les aime tous, ces animaux, quel que soit le pays. »

Pour toute information complémentaire sur Pchitt et les modalités d’adoption, merci de contacter directement l’association Espoir Roumanie :