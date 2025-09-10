Ce chien accro au toilettage connaît désormais par coeur le chemin du bonheur à 2 rues de chez lui (vidéo)

Pipoca sait exactement où aller pour se faire chouchouter. Ce chien a effectivement trouvé son havre de paix dans un lieu inattendu, qu’il rejoint dès qu’il en a l’occasion. Une histoire touchante et pleine de tendresse, qui en dit long sur le lien unique entre un animal et ceux qui prennent soin de lui.

Pipoca signifie pop-corn en portugais. C’est aussi le nom d’un adorable chien qui vit à Rialma, dans l’Etat de Goias au Brésil. Sa particularité est qu’il a développé un goût prononcé pour le toilettage et les séances bien-être, dont il profite désormais à volonté à la faveur d’escapades régulières, comme nous l’apprend The Dodo .

Depuis son plus jeune âge, les propriétaires de Pipoca l’emmenaient au Dermato Vet Puro Amor, qui est à la fois une clinique vétérinaire et un Spa pour chien.



Au fil des mois et des années, il s’est lié d’amitié avec la propriétaire de l’établissement Mariana Silverio Nunes Campos.

Il y a 2 ans, Pipoca était sorti seul de la maison. Inquiets, ses maîtres l’avaient cherché partout en vain, avant de découvrir qu’il n’était pas allé bien loin pour rejoindre un endroit familier, le Dermato Vet Puro Amor en l’occurrence. Celui-ci ne se trouve qu’à 2 pâtés de maisons du domicile de ses propriétaires.

“A la surprise générale, il s'est présenté à notre centre, raconte Mariana Silverio Nunes Campos à The Dodo . Depuis, dès qu'il a l'occasion de s'échapper, il court droit à notre porte.“

“Une grande joie pour nous“

C’est, en effet, devenu une habitude pour Pipoca. Il le fait une à 2 fois par semaine et y est toujours accueilli à bras ouverts. Il y reste autant qu’il le souhaite et a même droit à un bain lorsqu’il en a besoin.

Sa famille ne s’inquiète plus lorsqu’il disparaît ; elle sait où le trouver. “Ses propriétaires s’en amusent. Quand Pipoca s'enfuit, la première chose qu'ils font est de nous appeler et de nous dire qu’il devrait bientôt arriver”, dit Mariana Silverio Nunes Campos.

Les visites du chien sont très appréciées de cette dernière. “Cela montre à quel point il se sent en sécurité, bien accueilli et heureux ici, estime-t-elle. C’est une grande joie pour nous de voir qu’en plus de prendre soin de sa santé, nous pouvons également être le refuge de Pipoca.”

