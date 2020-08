Amoureux des promenades, ce Golden Retriever a débuté une collection étrange à base de bâtons !

Quand on n’en est pas l’auteur, on trouve souvent les collections étranges. Celle de l’adorable chien dont il s’agit ici n’est pas la moins surprenante.

La plupart des chiens sont aux anges quand ils ont trouvé le « bâton parfait ». Nous, humains, ignorons ce que l’objet élu possède de plus que les autres, mais nos amis à 4 pattes, eux, ne l’échangeraient pour rien au monde. Un seul bâton suffit donc à leur bonheur, mais ce n’est pas le cas de Bruce. Ce Golden Retriever de 4 ans lui, les collectionne, comme le raconte Bored Panda.

Leo Icenhour, son propriétaire, explique que Bruce a commencé à accumuler les bâtons après qu’une tempête hivernale lui a fait perdre l’un d’eux. En fait, c’était son bâton préféré. Il était enseveli sous la neige, et le chien a passé les jours suivants à essayer de le déterrer, sans succès.

Depuis, il en a amassé des dizaines devant la porte d’entrée de sa maison. Plus de 50, selon son maître. Des bâtons de tous les calibres, formes et tailles.

Bruce est fier de sa collection, mais il n’est pas autorisé à jouer avec depuis qu’il a eu un accident qui aurait pu lui être fatal. L’un de ces bouts de bois lui avait, en effet, perforé l’œsophage alors qu’il jouait avec le jour de son 2e anniversaire. Dès lors, il n’a le droit de s’amuser qu’avec ses jouets en caoutchouc.

Pour la petite histoire, le joyeux chien a fini par retrouver son tout premier bâton, celui avec lequel tout avait commencé et qu’il pensait perdu à jamais. Il a profité de la fonte des neiges pour creuser au bon endroit et le récupérer. On imagine sa joie en remettant la patte sur son trésor.

Enfin, Leo Icenhour raconte que le meilleur ami de Bruce – à part lui – est une femelle raton laveur, nommée Lily et qu’il avait adoptée lorsqu’elle avait 4 semaines et était orpheline. Les 2 animaux s’entendent à merveille et adorent se chamailler. En revanche, leur propriétaire n’a pas dit si elle avait le droit de s’approcher de la précieuse collection de bâtons du canidé…