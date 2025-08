Ce chien a frôlé le pire après avoir volé une simple brochette de poulet et subi une opération coûteuse

Blaze est passé tout près du drame, mais ce chien a survécu à l’ingestion d’une tige acérée après avoir subi une intervention chirurgicale particulièrement délicate, rapportait Spectrum News 1.

« C’est un Pitbull, mais il ressemble plus à un Carlin, dit Jamie Palermo de son ami à 4 pattes. Juste un chien amical ». Blaze est aussi très gourmand, et c’est justement ce qui lui a valu une terrible mésaventure récemment.



Spectrum News 1

L’incident avait eu lieu alors que la famille profitait d’une grillade. Jamie Palermo et les siens dégustaient des brochettes de poulet. « J'en avais une dans la main et il a décidé qu'il la voulait, raconte sa maîtresse. Alors il me l'a arrachée des mains. »

Le quadrupède a avalé la tige en bois en entier. S’il n’a affiché aucun symptôme inquiétant au départ, la situation s’est rapidement dégradée par la suite. Devenu léthargique, il passait le plus clair de son temps à dormir. Il ne courait plus après la balle quand on la lui lançait, alors qu’il adorait le faire. Il ne pouvait plus s’adonner à la moindre activité.

Une grosseur est apparue sur son flanc et n’a fait que gagner en volume. Jamie Palermo l’a emmené chez le vétérinaire, qui a constaté qu’il souffrait d’une infection bactérienne grave. « Pendant tout ce temps, je savais que la brochette était toujours à l'intérieur de mon chien », dit sa propriétaire.



Spectrum News 1

Quelques jours plus tard, la tige a transpercé sa peau. Le chien a dû être opéré en urgence. « Ils nous ont dit qu'il y avait encore 50% de chances que [le] chien ne s'en sorte pas », se souvient la mère de famille.

« Je ferais ce que je dois faire pour mon animal de compagnie »

L’intervention a coûté 10 000 dollars (8 500 euros), mais son humaine n’a pas hésité ; il fallait le sauver à tout prix. « De la même manière que j'emmènerais ma fille aux urgences, je ferais ce que je dois faire pour mon animal de compagnie », confie-t-elle.



Spectrum News 1

Fort heureusement, Blaze s’en est parfaitement remis. La propriétaire du Pitbull a tenu à partager son histoire pour inciter les autres maîtres à faire preuve de vigilance. « Il y a des choses que nos animaux font et dont nous ne réalisons pas qu'elles peuvent être vraiment traumatisantes pour eux », conclut-elle.

Spectrum News 1