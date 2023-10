Casting pour animaux : pourquoi et comment participer avec votre fidèle compagnon ?

Les publicitaires et les réalisateurs ont souvent besoin d’animaux pour des publicités ou des films. Par conséquent, il existe de nombreux castings animaliers auxquels votre fidèle compagnon peut participer pour tenter sa chance de crever l’écran. Mais quelles sont les informations clés à avoir en poche avant de se lancer dans cette aventure unique ? Projecteur !

À quoi sert un casting pour animaux ?

Des myriades de petites truffes sont devenues célèbres grâce aux réclames et aux œuvres cinématographiques. On se souvient tous de Falco, le magnifique Berger Allemand galopant dans la publicité mythique de Royal Canin ; ou encore du bon gros Saint-Bernard ayant joué dans la saga Beethoven.

Certains de nos amis aux longues moustaches et pattes de velours ont également percé dans le milieu, comme le Chartreux des pubs Sheba® ou le British Shorthair des spots de la marque Whiskas®. Les exemples de chiens et de chats ayant brillé sur le petit ou le grand écran sont légion !

Bien sûr, nos toutous et nos matous adorés ont aussi l’occasion de se montrer sous leur plus beau jour via la photographie. Leur jolie bouille apparaît ainsi dans des campagnes contre l’abandon des animaux ou pour l’adoption dans les refuges. Dans d’autres cas, ils participent à la promotion d’une marque.

Pour arriver sur le devant de la scène, ces célébrités à 4 pattes ont effectué des castings pour animaux. À l’instar des acteurs et des comédiens de la gent humaine, ils doivent répondre à plusieurs critères pour être sélectionnés.

Aujourd’hui, il est fréquent que des professionnels de l’audiovisuel aient recours à des chiens, des chats ou des NAC pour des pubs liées à des marques de nourriture pour animaux de compagnie (comme des croquettes), des produits vétérinaires, des films, des séries télévisées, etc.

Le casting animalier représente une étape indispensable pour voir la prunelle de vos yeux figurer dans une publicité papier ou vidéo, un long voire court-métrage. Mais concrètement, comment se déroule la sélection ?

Photo d'illustration / © Unsplash

Comment faire passer un casting à son animal de compagnie ?

En premier lieu, il est recommandé de créer un portefolio contenant plusieurs photos et/ou vidéos de votre muse, prises sous des angles différents. Un peu à l’image des books des top-modèles ! Pour vous aider à préparer ce fameux sésame et à décrocher une audition, vous avez la possibilité de passer par une agence de casting pour animaux.

Les personnes cherchant un acteur canin ou félin publient souvent des annonces sur le web. Certaines font aussi appel à des professionnels du secteur animalier pour dénicher la figure qui incarnera à la perfection l’image ou le message à communiquer.

Quid du déroulement ? Il dépend du rôle pour lequel Médor ou Pompon postule. Le jour J, vous devez vous présenter à l’heure et suivre les consignes de l’équipe de tournage ou du photographe.

Par exemple, les recruteurs peuvent demander à votre poilu d’aboyer ou de miauler à un moment précis ; de courir vers un paquet de croquettes ou de pâtées ; de tenir une position spécifique durant un certain temps ; voire de sauter au-dessus d’un objet. Une fois le casting terminé, vous devrez attendre quelques jours ou semaines pour savoir si votre acolyte touffu a été sélectionné.

Photo d'illustration / © Unsplash

Casting pour animaux : préservez le bien-être de votre fidèle compagnon !

Avant de vous lancer dans cette grande aventure, il est primordial de préparer votre animal de compagnie. Ce dernier doit avoir bénéficié d’une éducation et d’une sociabilisation de qualité.

Pourquoi ? Parce qu’il sera amené à réaliser des actions précises lors du tournage ou de la séance photo. Il côtoiera de nombreuses personnes (techniciens, metteurs en scène, comédiens…), plongera dans un univers de sons et de lumières et risquera d’être perturbé par l’agitation s’il n’est pas habitué. Or, votre boule de poils doit prendre du plaisir au « travail ».

Par ailleurs, n’oubliez pas d’apporter de l’eau, des friandises et des jouets le jour de son audition. Votre complice à fourrure est un être vivant qui a des besoins à satisfaire, et des émotions à gérer.

En tant qu’adoptant responsable, vous devez repérer les premiers signes de fatigue, de lassitude ou de stress et prendre soin de votre animal de compagnie. Respectez ses limites ! La participation à des castings animaliers vous met peut-être des étoiles dans les yeux, mais cette démarche ne doit pas ouvrir la porte aux dérives et être synonyme de contrainte pour votre quadrupède.

Pléthore de « pet parents » arpentent les plateaux de tournage ou de shooting pour vivre une expérience originale avec leur petit compagnon, renforcer leur relation de complicité et relever des défis plaisants main dans la patte.