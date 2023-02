Casting pour chien : votre compagnon à 4 pattes deviendra-t-il une future star ?

Les canidés domestiques possèdent de nombreuses qualités. En plus de se montrer aimantes, loyales et obéissantes, nos petites boules de poils ont un charme solaire leur permettant de crever l’écran. Aujourd’hui, il n’est pas rare de croiser leur adorable bouille dans des publicités, des films et des séries télévisées. Mais savez-vous que les chiens doivent passer un casting à l’instar des acteurs humains ? Explication.