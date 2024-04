Cani Ninja, une course d'obstacles unique pour renforcer la complicité entre chiens et maîtres vous donne rendez-vous en Dordogne les 25 et 26 mai

C’est une course et une expérience hors du commun que les organisateurs de la Cani Ninja vous proposent de vivre durant le dernier weekend de mai et dans un cadre idyllique au cœur de la Dordogne. Alliant canicross et parcours d’obstacles, cet évènement célébrera à la fois le monde des sports canins et la complicité unissant le chien et son humain. Les inscriptions sont ouvertes.

Grande amoureuse des chiens, passionnée d’éducation et de sports canins, Aurélie Dedieu est la fondatrice de Cani-gourmand, marque française de friandises et d’accessoires pour nos amis à 4 pattes. Elle est l’organisatrice d’un tout nouvel évènement sportif et ludique consacré à nos compagnons à fourrure : la Cani Ninja.

« Un parcours, deux héros ». C’est le slogan de cette course qui marie les défis et la liberté associés au canicross et les sensations fortes liées au franchissement d’obstacles. La Cani Ninja aura lieu les samedi 25 et dimanche 26 mai 2024 à Echourgnac (24) sur un site d’exception.

Ce sont 144 hectares clôturés de verdure et de paysages époustouflants qui vous attendent, entre lac étincelant, forêts de pins et de chênes et prairies verdoyantes à perte de vue. Un lieu que vous aurez tout le loisir de découvrir aux côtés de votre chien avant, pendant et après la course. Cette dernière promet d’ailleurs d’être palpitante, s’étendant sur 5 kilomètres et comportant 10 obstacles variés ; la boue, qui pimentera le parcours et le rendra encore plus excitant tant pour vous que pour votre partenaire canin, mais aussi des tunnels, des haies…



En plus du plaisir procuré par la course, vous repartirez peut-être avec un joli cadeau, car plus de 3000 euros de lots seront à gagner.

Vous pourrez choisir votre vague de départ en fonction de votre niveau. D’ailleurs, n’hésitez pas à effectuer quelques séances d’entraînement avec votre ami à 4 pattes avant de prendre part à la Cani Ninja. Vous y serez ainsi mieux préparés physiquement et peaufinerez vos automatismes, tout en vous familiarisant avec le matériel de canicross si votre loulou n’y est pas habitué : harnais et long pour lui, baudrier pour vous. Vous aurez toujours la possibilité de louer votre équipement via la boutique en ligne Cani Ninja.

Un moment de complicité et de partage

Cette course sera pour vous 2 un moment de grande complicité et vous permettra de rencontrer d’autres passionnés dans une atmosphère joyeuse et conviviale.

La Cani Ninja proposera également des activités et initiations canins gratuites pour les participants : premiers secours canins, dog dancing… Sans oublier le village avec ses stands de créateurs, son coin bien-être et son espace restauration où vous vous régalerez avec les délices de la gastronomie locale. Des photographes experts seront aussi au rendez-vous pour immortaliser les instants épiques de la course et se tiendront à votre disposition si vous souhaitez profiter de séances privées.

Plus d’infos et inscription sur cani-ninja.fr.