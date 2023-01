Entretien avec Aurélie Dedieu, fondatrice de Cani-gourmand : « Il y a une véritable part de recherche et développement »

Proposer des friandises 100 % naturelles et des accessoires de haute qualité à nos amis les chiens ? C’est le pari de Cani-gourmand , une start-up française fondée par Aurélie Dedieu. Passionnée d’éducation et de sports canins, la jeune femme de 27 ans a expliqué au micro de Woopets les tenants et les aboutissants de son projet alléchant.

Comment l’entreprise Cani-gourmand est-elle née ?

À la suite d’une mésaventure professionnelle, je suis partie me ressourcer chez mes grands-parents. À l’époque, ma chienne présentait beaucoup de tartre. Par conséquent, mon grand-père lui donnait régulièrement un nerf de bœuf qu’elle mâchouillait des heures durant. Ancien boucher-charcutier, il conservait les morceaux invendables et les faisait sécher pour les transformer en friandises.

Une fois rentrée chez moi, j’ai voulu garder cette habitude afin d’entretenir les dents de ma chienne. J’ai récupéré des ingrédients dans les boucheries locales pour préparer mes propres friandises. Puis, j’ai commencé à les vendre à mon entourage.

Le déclic s’est produit lors d’une manifestation nationale de flyball, pendant laquelle je tenais un stand qui a fait fureur. Les clients m’ont demandé où ils pouvaient se réapprovisionner par la suite. C’est ainsi que le site Cani-gourmand a vu le jour.

Quel est le profil des membres de votre équipe ?

Ce sont des personnes qui aiment les animaux et qui ont la volonté de communiquer avec eux, mais aussi avec les humains. Je ne cherchais pas forcément des experts du monde canin, mais d’excellents communicants capables de faire preuve d’empathie et de résoudre des problèmes en abordant les « symptômes ».

Quand un client pousse la porte de notre boutique à Saint-Astier, ils savent poser les bonnes questions pour le conseiller au mieux. Par exemple, si un adoptant se plaint que son chien tire en laisse, ils lui demanderont si l’animal est suffisamment promené ou s’il désire rencontrer des congénères. Leur rôle consiste à sensibiliser le public sur la complexité de cet être vivant et à proposer des solutions.

Aujourd’hui, il existe des friandises pour chiens à la pelle. Qu’est-ce qui vous différencie de vos concurrents ?

Toutes les friandises présentes sur le site ont été testées par une vingtaine de chiens de races, de tailles et d’âges différents. Ainsi, Cani-gourmand sait conseiller n’importe quel canidé de compagnie.

Ensuite, notre service qualité est supérieur au reste du marché. Au début de cette aventure, j’ai réalisé un cahier des charges très strict que j’ai confié à des usines. Les aliments passent au « détecteur d’anomalies », dont s’occupe spécialement un membre de l’équipe. En ce qui concerne les jouets, nous avons également un niveau de qualité très élevé.

Enfin, Cani-gourmand n’est pas un grossiste qui rachète des produits et les revend. Il y a une véritable part de recherche et développement avant la sortie officielle de nos articles.

Quels sont les principaux retours de vos clients ?

De nombreux clients sont ravis que leur chien arrête de détruire grâce à nos produits. Ceux qui ont accueilli un chiot ont souvent sous-estimé l’importance de la mastication et la douleur des poussées dentaires.

D’autres sont contents parce que leur compagnon à 4 pattes se sent plus apaisé en mâchouillant un aliment. C’est notamment le cas des animaux adoptés en refuge, qui arrivent à la maison dans un état de stress, et qui ont du mal à gérer émotionnellement leur nouvel environnement.

Enfin, des propriétaires de chiens seniors, qui n’ont pas forcément le budget pour effectuer un détartrage chez le vétérinaire, s’étonnent des effets rapides de la mastication.

Vous avez la chance de partager votre quotidien avec 3 Kelpies, votre race de chien préférée…

Ma première, Jenna, a fêté ses 9 ans. Habituée à la mastication depuis de nombreuses années, elle possède une mâchoire particulièrement puissante. C’est ma partenaire de toujours, avec laquelle j’ai partagé pléthore d’activités. Pour la petite anecdote, nous avons terminé dans l’équipe vice-championne de France d’agility en 2020.

Ensuite, il y a Pyx. Très délicate, cette princesse de 3 ans fait attention à l’endroit où elle met les pattes. Elle mâchouille un peu, mais le grignotage demeure son péché mignon. Pyxibou cartonne en canicross et en agility. Elle s’entraîne un peu au travail sur troupeaux, mais dès qu’elle voit de la boue ou un excrément par terre, le mouton ne compte plus ! [Rires.]

Mon troisième s’appelle Cory. Un vrai bulldozer de 9 mois, qui aboie énormément ! Il mâche uniquement les aliments dégageant une odeur forte. Cory excelle en conduite de troupeaux. Il sait parfaitement gérer ses moutons, sans avoir besoin de me regarder.

Quels sont leurs friandises et leurs jouets préférés à retrouver sur le site Cani-gourmand ?

Les sabots de veau font des ravages. Mes 3 Kelpies sont unanimes ! Cory, qui aime les parfums puissants, a une préférence pour les mets à base de poisson. Quant à Pyx, elle raffole du poulet et de l’agneau. Enfin, Jenna est une gloutonne qui attrape tout ce qui passe ! [Rires.]

Du côté des accessoires, je joue à des jeux de flair avec mes chiens. Ils utilisent régulièrement un tapis de fouille, par exemple. Vient ensuite la JW Roller, une balle à trous très connue en agility. Mes chiens adorent également les tugs (jouets à tirer).

Dernièrement, j’ai introduit un buzzer pour communiquer avec eux. Je rencontrais des problèmes avec Cory, qui ne cessait d’aboyer pour sortir. Désormais, il appuie simplement sur une touche qui émet un « bip » pour exprimer son désir d’aller à l’extérieur.

Quels conseils donnez-vous aux adoptants désireux de gâter leurs boules de poils avec des friandises et des jouets ?

Mon premier conseil est de vérifier minutieusement l’origine du produit. Nous pouvons rapidement tomber sur des articles de mauvaise qualité, qui peuvent blesser l’animal. Avec l’expérience, on se rend compte qu’on est parfois passé à côté de catastrophes…

Il ne faut pas hésiter à contacter des experts quand on a des doutes pour choisir un produit. Chez Cani-gourmand, nous répondons rapidement sur Instagram et Facebook. De plus, nous avons mis en place une ligne téléphonique avec un conseiller.

Pour finir, je déconseille aux propriétaires de chiens de se rendre en animalerie. En règle générale, ils ont affaire à des vendeurs qui veulent absolument caler les articles les plus chers. Or, le prix élevé ne prouve pas forcément que la friandise ou le jouet est parfaitement adapté à son petit compagnon.

Quels sont les projets de Cani-gourmand pour 2023 ?

Cette année, nous développerons notre formule d’abonnement. Nous avons créé des box trimestrielles à thèmes. D’ailleurs, les clients peuvent déjà s’inscrire pour recevoir celle qui sortira à Pâques.

En outre, nous aménageons actuellement un espace dans nos nouveaux locaux pour proposer des formations avec des professionnels et des experts du secteur animalier. Ils parleront de médiation animale ou encore de premiers secours canins et félins, par exemple. L’objectif consiste à faire de Cani-gourmand un pôle de sensibilisation aux besoins et à la communication du chien.

Crédits photo : Cani-gourmand