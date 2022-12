Après le succès de sa boutique en ligne dédié au chien, Cani-gourmand ouvre son premier magasin physique

C’est à Saint-Astier (24), là où sa belle aventure a commencé, que Cani-gourmand a choisi d’ouvrir sa première boutique physique pour faire plaisir aux chiens et à leurs propriétaires. Un lieu entièrement dédié au bien-être canin et organisé en plusieurs espaces, dont un coin thématique, à découvrir au cœur de la vallée de l’Isle.

Friandises 100% naturelles, jouets et équipements pour chien validés par des éducateurs partenaires… On trouve chez Cani-gourmand tout ce dont le chien a besoin pour être épanoui, en forme et heureux. La start-up française n’en finit pas de croître et de faire parler d’elle parmi les propriétaires canins. La grande nouveauté, c’est l’ouverture de sa toute première boutique physique à Saint-Astier, en Dordogne, là où l’idée et le nom de Cani-gourmand ont vu le jour.

Cani-gourmand a été créée pour faciliter et embellir la vie des chiens et de leurs humains, à travers des articles de qualité et soigneusement sélectionnés. La boutique est pensée dans le même état d’esprit. Elle est animée par une équipe « formée aux grands principes de l’éducation canine et [qui] saura conseiller ce qui est adapté à chaque loulou », indique Aurélie, gérante et créatrice de la marque.

En véritable passionnée, compétitrice en sports canins, éleveuse et juge en expositions canines, elle a toujours voulu proposer aux chiens ce qui se fait de mieux en matière de produits et d’accessoires dédiés au jeu, à l’éducation et au confort.

Que trouve-t-on, donc, à la boutique Cani-gourmand ? Le lieu est organisé en 4 espaces, en plus d’une zone consacrée à la sélection du mois :

Un espace vrac pour faire découvrir la mastication à son chien

Un espace insolite avec une sélection lecture, les boxes et les nouveautés

Un espace de jeux d’intelligence et d’occupation

Un espace sellerie et accessoires astucieux

Espace thématique et évènements

Quant au coin sélection du mois évoqué plus haut, il est agencé chaque fois selon une thématique. Actuellement, c’est évidemment celle de Noël qui est de mise, avec une ambiance, des jouets et des friandises de circonstance.

Ce n’est pas tout, puisque la boutique abritera évènements et initiations axés sur le bien-être du chien.

A lire aussi : La vidéo d’une chienne endeuillée qui retrouve la joie de vivre grâce à une surprise de sa maîtresse

Adresse : 3 impasse de l'Artisanat, ZI La Borie, 24110 Saint-Astier. Rendez-vous sur Canigourmand.com.