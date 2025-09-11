  1. Woopets
  5. « C’est votre fils légitime » : cette femme a la même caractéristique physique que son chien (vidéo)

dans la catégorie Faits Divers

Dans une vidéo hilarante postée sur les réseaux sociaux, une femme a souhaité prouver que son chien était bel et bien un membre de sa famille. Elle a alors filmé une caractéristique physique qu’ils ont en commun, ce qui a beaucoup amusé les internautes.

Bao, un adorable Doberman est le chouchou de sa maîtresse. Cette dernière lui a ouvert un compte sur Instagram, où il est suivi par plus de 1 500 personnes. Le quotidien du toutou est fréquemment montré et des vidéos amusantes sont parfois postées. La dernière en date, devenue virale, est un peu originale, puisque la propriétaire du quadrupède tente de prouver qu’il est « son fils ».

Nombreux sont les propriétaires d’animaux qui considèrent leur boule de poils comme leur enfant. Le fait de devoir l’éduquer, prendre soin de sa santé et la couvrir d’affection peut expliquer cela. D’autant plus que nos amies les bêtes sont souvent considérées comme des membres à part entière de la maison.

Une ressemblance étonnante

La propriétaire de Bao fait partie de ces personnes et a parfois reçu des critiques à ce sujet. Pour répondre à ses détracteurs avec humour, elle a publié une vidéo aussi drôle que surprenante. Sur le clip, elle partage un message reçu sur internet : « Arrête de dire que c’est ton fils, ce n’est pas comme si tu lui avais donné naissance », avait écrit la personne.

La femme filme alors sa dentition et l’on peut voir que l’une de ses dents, sur sa mâchoire inférieure, est légèrement décalée par rapport aux autres. Elle filme ensuite dans la bouche de Bao et, à la grande surprise de tous, le toutou a exactement le même alignement dentaire qu’elle ! On retrouve, effectivement, le décalage sur la même dent : « Je l'ai littéralement porté pendant 9 mois », plaisantait-elle.

A lire aussi : Secourue par une association, cette chatte a pu bénéficier de l'aide bienveillante d’une mère d’accueil lors de la naissance de ces 6 chatons

Cette drôle de coïncidence a beaucoup fait rire les internautes, qui sont rentrés dans son jeu : « En tant que dentiste pédiatrique, je confirme qu'il est bien votre fils légitime », écrivait quelqu’un ; « Aucun test ADN nécessaire », assurait une autre personne.

