Brûlée, affamée, mais toujours debout, cette chienne renaît grâce à ceux qui ont cru en elle

Quand Phoenix a posé les pattes au refuge Pet Connect, en Afrique du Sud, son état physique ne laissait rien présager de bon. Blessée et léthargique, elle puisait dans ses dernières forces pour se tenir debout. Ce qu’elle ne savait pas encore, c’est qu’elle n’aurait plus jamais à lutter seule ni à se battre pour survivre d’ailleurs.

Le média Randburg Sun faisait mention des nombreuses brûlures vives qui parsemaient le corps de la pauvre chienne. Elle était également couverte de parasites externes et était bien trop maigre pour sa corpulence. De façon générale, Phoenix se trouvait dans un état critique et les sauveteurs l’ont immédiatement conduite chez une vétérinaire après l’avoir rencontrée.

Un esprit de battante

Cette dernière, nommée Mina, a cru en Phoenix et a tout fait pour qu’elle se rétablisse. La boule de poils a passé de longues journées à ses côtés, jusqu’à ce qu’elle présente des signes de guérison encourageants. Au fil des jours, ses plaies se sont refermées et les tiques, ainsi que les puces, ont disparu. Elle a aussi repris du poids grâce à une alimentation adaptée. Finalement, Phoenix a pu quitter la clinique vétérinaire en bonne santé.

C’était le début d’une belle aventure pour elle, car la prochaine étape était son adoption. Ses bienfaiteurs espéraient trouver la maison idéale pour qu’elle puisse enfin connaître le bonheur. En attendant, elle a patienté chez Vanessa, une bénévole qui l’a accueillie temporairement.

Bianca et Brett Collyer

À quelques pas de là vivaient Bianca et Brett Collyer, un couple qui était à la recherche d’un nouveau compagnon canin. Tous les chiens qu’il avait eus jusqu’à présent venaient de refuge. C’était un point auquel il tenait particulièrement : « Nous n'adoptons que des chiens de refuges parce que nous voulons leur offrir un foyer plus aimant et plus agréable », partageaient les époux.

Ils sont allés chez Vanessa pour rendre visite à un chien disponible et la dame leur a présenté Phoenix. Le coup de cœur a été instantané : « Dès que nous l'avons vue, nous sommes tombés amoureux ». Le quadrupède a rejoint sa nouvelle maison et s’est doucement installé. Depuis, il vit une vie de rêve entouré de ses maîtres aimants et des autres chiens qui composent le foyer.