Blessé, ce chien à la peau rose, saute de joie quand il rencontre ceux qu'il aime !

© ASPCA

Que de chemin parcouru pour Adam, qui a entretemps changé de nom en même temps que de vie. Autrefois totalement négligé, il a aujourd’hui une famille qui l’aime.

En 2017, 55 animaux avaient été découverts dans 2 propriétés où ils vivaient dans des conditions extrêmement mauvaises, à Bristol en Floride. Le groupe sauvé par l'ASPCA comprenait des chats, des lapins, un cochon d’Inde, une poule, mais aussi des chiens, dont Adam.

L’état de santé d’Adam inquiétait tout particulièrement les bénévoles et les vétérinaires. Le chien souffrait, en effet, d’une infection dermatologique à cause de laquelle sa peau était rose et dénuée de poils. Elle était également couverte de croûtes et faisait très mal à l’animal quand on le touchait. Le quadrupède était aussi atteint sur le plan psychologique et émotionnel. John Robinson, responsable aux services animaliers du comté d’Escambia, qui ont aidé au sauvetage, expliquait à The Dodo qu’il présentait des « signes de dépression et de stress ».

Plusieurs semaines plus tard, Adam commençait toutefois à aller mieux. Les bains médicamenteux et l’antibiothérapie ont porté leurs fruits, et son poil repoussait progressivement. Dans le même temps, sa personnalité enjouée se révélait petit à petit.

A l’époque, l’ouragan Irma menaçait la Floride. Le chien a alors été transféré au Providence Animal Center à Media, en Pennsylvanie. Un voyage de plus de 1300 km. Au même moment, un couple cherchait à adopter un chien alors qu’il en avait déjà 2 autres, ainsi que 3 chats. Pat et Chuck Feldman voulaient un animal capable de s’entendre à la fois avec leur très énergique Cooper et leur chienne senior Macha, tous 2 des croisés Boxers.

Pat Feldman raconte la rencontre à The Dodo : « Mon fils et moi avions emmené nos 2 chiens au centre pour le rencontrer. Les chiens ont d’abord été présentés à travers la clôture, puis, comme ce premier contact s’est bien passé, Adam est venu jouer dans la cour où nous nous trouvions ». En fait, Adam est venu en courant et en sautant de joie, ravi de faire connaissance avec les visiteurs. Même les bénévoles qui s’occupaient de lui ne l’avaient jamais vu aussi enthousiaste. Le chien venait de trouver sa future famille. L’après-midi même, il était chez les Feldman, qui l’ont rebaptisé Astro.

A lire aussi : "Des éducateurs canins se mobilisent pour aider les propriétaires et leurs chiens à gérer le confinement"

« Astro nous faire rire », dit sa maman d’adoption. « Il saute partout dans la maison. Il est le partenaire de jeu de Cooper, ce qui soulage quelque peu notre Boxer plus âgée », ajoute-t-elle, avant de conclure par ces paroles aussi simples que belles : « Il a apporté la joie et la paix dans nos vies. »