La billetterie du Woofest, rendez-vous incontournable des amoureux de sports canins, est enfin ouverte !

Premier festival animalier de France, le Woofest revient cette année pour faire le bonheur des propriétaires de chiens et de leurs compagnons à fourrure. Vous êtes proches de Toulon, Lyon, Paris ou Montpellier et souhaitez faire partie de l’aventure ? C’est désormais possible, puisque la billetterie est enfin ouverte !

En avril, mai, septembre et octobre prochains, 4 grandes villes de l’Hexagone deviendront des lieux d’exception pour les amoureux de la gent canine. Le Woofest, donc Woopets est partenaire, est à la fois sportif et convivial. Cet évènement promet d’offrir à tous ses invités un « moment insolite et mémorable » en compagnie de leurs boules de poils préférées.

Au programme : courses, marches, épreuves de cani-paddle et de cani-vtt, mais aussi le Woof Village (un endroit où se réuniront des stands d’accessoires, de nourriture et d’associations), et d’autres surprises encore. Il y en a forcément pour tous les goûts !

1, 2, 3, Partez : la billetterie est enfin ouverte !

Si vous êtes à la recherche d’une expérience inoubliable à vivre avec votre meilleur ami à 4 pattes, le Woofest saura répondre à toutes vos attentes. Rendez-vous sur son site Internet pour accéder à la billetterie de l’évènement.

Le Woofest vous offre l’opportunité de choisir entre 2 tickets différents :

Vous êtes plutôt shopping et super rencontres ? Optez pour un Pass Week-end Visiteur. De ce fait, vous serez libre comme l’air et pourrez gambader au milieu des activités et des ateliers présents sur les lieux du Woofest. Un week-end sous le signe de la détente !

Vous aimez le sport et avez un côté compétiteur ? Prenez un ticket pour participer à une ou plusieurs épreuves du Woofest. Le Canicross (32 €), la Course à Obstacles (32 €) et la Marche (15 €) sont disponibles à la réservation dans le lieu de votre choix. Rien de tel pour vous amuser et vous défouler avec votre boule de poils adorée !

Certains d’entre vous ont peut-être eu la chance d’accéder aux préventes de l’évènement. Dans ce cas, il vous suffit de suivre les instructions du mail que Woofest vous a transmis lors de votre inscription.

Pour vous protéger, annuler votre ticket ou faire un changement dans votre commande, misez sur l’assurance annulation disponible au moment de la validation de votre panier. En la prenant, vous pouvez également vous faire rembourser. Sans elle, il est impossible de changer d’édition ou d’épreuve.

Avec Woofest, « sortir son chien n’a jamais été aussi fun » ! Pour plus d’informations sur l’évènement, rendez-vous sur notre article dédié et sur le site Internet de Woofest.