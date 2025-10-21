"Biglou", un ouvrage inédit lancé par l'association ARGOS 42 pour apprendre aux enfants à aimer les animaux

Et si l’on apprenait aux enfants à aimer et respecter les animaux dès le plus jeune âge ? C’est le pari émouvant et engagé d’une jeune association ligérienne, qui publie un livre jeunesse pas comme les autres. Entre récit touchant, messages forts et impact concret sur le terrain, ce projet a tout pour marquer les esprits, des petits comme des grands.

Les animaux méritent qu’on les respecte et prenne soin d’eux. Il est important de le rappeler constamment et de faire en sorte que les plus jeunes en soient conscients. Chaque initiative allant dans ce sens est évidemment à saluer, et celle portée par l’association ARGOS 42 s’inscrit pleinement dans cette démarche éducative et bienveillante.

Fondée en 2023 et basée Genilac dans la Loire, ARGOS 42 œuvre tous les jours à la défense et à la protection animales. Pour sensibiliser les enfants à cette noble cause, elle a eu l’idée de créer un ouvrage jeunesse inédit, intitulé “Biglou”.

Cette histoire à la fois touchante et émouvante suit les aventures du héros éponyme, un Beagle de 3 ans attachant et malicieux. Le quadrupède y prend la parole et raconte sa vie avec humour et tendresse, son point de vue permettant d’aborder des thèmes et des problématiques variés : éleveurs peu scrupuleux, sevrage précoce, respect de l’animal, relations humains / animaux et même humains entre eux…

“Biglou” ne s’adresse d’ailleurs pas qu’aux enfants ; il permet aussi aux parents, familles, éducateurs et autres acteurs essentiels de la vie des tout-petits de les sensibiliser à ces questions de manière simplifiée.

Ce livre a donc une double fonction :

Eduquer les jeunes lecteurs et partager avec eux des valeurs de bienveillance et de responsabilité envers les animaux

Mais aussi aider concrètement les chiens de personnes sans-abri ou en situation de précarité, chaque exemplaire vendu 8 euros permettant de financer un repas pour ces animaux via un partenariat avec Gamelles Pleines Lyon

Le monde vu par un chien

Issu d’un “élevage sordide”, comme on l’apprend dans l’ouvrage, Biglou n’a “jamais connu [sa] mère, ni [son] père”, et ne sait “même pas si [il a] des frères et soeurs”. Il s’est ainsi donné pour mission de “retrouver [sa] maman, la vraie, celle qui [l’a] porté dans son ventre, qui [l’a] nourri et de laquelle [il a] été brusquement séparé”.

En menant sa quête, le chien “observe le monde, déambule au gré des fantaisies de [ses] maîtres, découvre leurs us et coutumes, et certaines de leurs habitudes [lui] en bouchent un coin”.

En découvrant ses aventures, les enfants - et les plus grands- s’attachent très vite à lui, tout en intégrant des notions indispensables telles que la bienveillance et la responsabilité.



ARGOS 42

A lire aussi : Ce chien qui adore sa "mamie" vit un véritable déchirement chaque fois qu'elle doit lui dire au revoir (vidéo)

“Biglou” constitue aussi un très bel outil pour les enseignants de l’Education nationale, pouvant leur servir de support pédagogique en EMC, notamment dans le cadre du programme 2021 “Petite œuvre engagée”.

Tout comme il peut susciter l’intérêt des défenseurs de la cause animale, qui peuvent contribuer à faire connaître l’initiative en la relayant auprès de leur entourage.

“Biglou” est d’ores et déjà disponible en commande sur le site d’ARGOS 42.