Bien-être des chiens et chats, la Suède en avance sur le reste de l'Europe grâce à l’assurance santé animale et des règles strictes

Entre une limitation stricte de la solitude des chiens à 6 heures par jour et une culture de la prévention qui pousse près de 80 % des propriétaires à assurer leur animal, la Suède affiche des standards de bien-être animal parmi les plus élevés d’Europe. Un modèle qui inspire désormais l’Union européenne, laquelle vient d’adopter un premier cadre réglementaire visant à harmoniser et renforcer la protection des chiens et des chats..

En Suède, on ne badine pas avec le bien-être animal. L'équilibre émotionnel des chiens et des chats y est une question de société à part entière, et les mesures prises par les autorités pour encadrer cet aspect sont bien plus strictes qu'en France. Les propriétaires eux-mêmes placent le bien-être et la santé de leurs compagnons à fourrure au sommet de leurs priorités, notamment en faisant preuve de prévoyance en ce qui concerne les dépenses qui leurs sont allouées. Si bien que le modèle suédois et, plus globalement, scandinave est suivi par un nombre croissant de pays européens. Le Vieux Continent qui, d'ailleurs, a récemment fixé de nouvelles règles en la matière.

Des règles anti-solitude

La réglementation suédoise prévoit des mesures concrètes pour préserver le bien-être des chiens et des chats, en particulier en ce qui concerne la présence des propriétaires à leurs côtés.

Il est ainsi interdit de laisser un chien seul plus de 6 heures par jour. Ainsi, les propriétaires organisent leurs journées de manière à rester disponibles pour leurs amis canins en rentrant à l'heure du déjeuner, en sollicitant les services d'un dog-sitter ou encore en les emmenant sur leur lieu de travail. D'ailleurs, ce dernier point est quasiment la norme en Suède, alors qu'il constitue un avantage exceptionnel dans d'autres pays.

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Parallèlement, les solutions de garde ne manquent pas ; il existe des centaines de pensions canines, appelées « hunddagis », à travers le pays. Des établissements où le confort, le bonheur et l'épanouissement des loulous est assuré en permanence.

Les autorités et la société font preuve de la même bienveillance à l'égard des chats. Tout propriétaire est ainsi tenu de surveiller son ami félin au moins 2 fois par jour. En pratique, il doit s'assurer que celui-ci est en bonne santé, vérifier et renouveler sa gamelle d'eau, lui fournir une alimentation adéquate et interagir régulièrement avec lui.

Laisser son chat seul toute la journée ou, pire encore, plusieurs jours d'affilée, est considéré comme une forme de négligence en Suède.

Toutes ces règles traduisent une vision plus globale du bien-être animal, où l'ensemble des aspects de la vie du chien ou du chat sont pris en compte.

8 animaux de compagnie sur 10 assurés en Suède, contre 1 sur 10 en France

Cette priorité accordée au bien-être des animaux de compagnie s'exprime également dans l'anticipation des dépenses de santé chez les propriétaires suédois. Ces derniers sont imprégnés par une véritable culture de la prévention.

Le pourcentage de chiens et chats couverts par une assurance santé animale dans le pays est un indicateur particulièrement parlant, puisqu'il est proche des 80%. On est bien loin des 10% constatés en France.

Souscrire à une assurance animale fait partie des démarches naturelles des maîtres scandinaves depuis longtemps. C'est ce que confirme Laëtitia Vayr-Moretti, Manager Communication et Marketing France d’Agria : « En Suède, assurer son animal est presque un réflexe, au même titre que l’assurance habitation ou automobile ».

Pionnier et spécialiste de l’assurance pour animaux, avec plus de 130 ans d'expérience au service de la santé animale, Agria est effectivement bien placé pour en parler, venant de Suède et n°1 en Scandinavie. Les propriétaires de plus d'un million et demi d'animaux assurés Agria à travers l'Europe peuvent attester de son savoir-faire.

Les nouvelles règles européennes en matière de bien-être animal

Près de 3 Européens sur 4 (74 %) estiment que les animaux de compagnie devraient bénéficier d’une meilleure protection. Ils ont été entendus ; le Parlement européen a adopté, fin avril 2026, la première réglementation européenne consacrée au bien-être des chiens et des chats.

Le texte comprend une série de mesures constituant autant d'avancées majeures, comme l'identification obligatoire par puce électronique, l'encadrement plus strict des élevages, l'interdiction d'accentuer certaines particularités morphologiques comme la brachycéphalie, l'interdiction de colliers électriques / étrangleurs… Dans le même temps, cette nouvelle législation entend préserver les conditions de vie, les soins et la traçabilité des animaux dans les Etats membres.

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On constate donc que, à travers toute l'Europe, le bien-être animal se hisse parmi les sujets de société de premier plan. La Suède et ses voisins nordiques font figure de modèles que l'on gagnerait à suivre dans ce domaine, notamment en ce qui concerne la prise en compte du budget santé et l'assurance santé.

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