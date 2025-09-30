Bien décidé à ne pas entrer chez sa vétérinaire, cet imposant Saint-Bernard pousse l’experte à sortir de sa zone de confort (vidéo)

Beaucoup de chiens ne sont pas particulièrement à l’aise à l’idée d’aller chez le vétérinaire. C’est le cas de Midas, un magnifique et imposant Saint-Bernard qui refuse catégoriquement d’entrer dans le cabinet à chaque rendez-vous… Alors pour tout de même procéder à l’examen sans traumatiser ce gros bébé, la praticienne emploie les grands moyens.

Quand un chien de 10 kilos fait savoir qu’il ne veut pas être ausculté par son vétérinaire, il existe tout de même quelques subterfuges qui peuvent permettre à son maître de l’y obliger. Mais quand c’est un Saint-Bernard de 91 kilos qui joue les fortes têtes, les négociations sont tout de suite beaucoup plus compliquées et ça, Midas le sait parfaitement ! Le jour où son humain l’a emmené en cabinet pour procéder à l’examen de ses oreilles, le gros toutou est fermement resté campé sur ses pattes, refusant catégoriquement de franchir le seuil de la clinique. Après de longues minutes d’efforts vains, c’est finalement la vétérinaire elle-même qui a baissé les armes et décidé de se rendre sur le parking pour procéder à l’examen…

© @saint.in.the.city / TikTok

Une consultation sportive

Sur le compte TikTok qui est dédié à Midas, une vidéo de cette scène hilarante a été postée en septembre 2024. On y voit l’imposant toutou debout sur une place de parking. Ses humains le maintiennent pendant que la vétérinaire prend soin de délicatement examiner ses oreilles souffrantes. Relayée par PetHelpful , la séquence est très rapidement devenue virale. Aujourd’hui, elle comptabilise plus de 508 300 vues et plus de 68 200 likes ! “Parfois, avoir un Saint-Bernard n'est pas pour les faibles”, peut-on lire en légende de la vidéo. En effet, ces chiens de très gros gabarit nécessitent soit une éducation parfaite, soit une force de titan pour être contrôlé…

Cadeau de départ

À la fin de cette consultation hors du commun, Midas exprime son soulagement en se secouant vigoureusement, décorant ainsi au passage le t-shirt de son humain de plusieurs longs filets de bave. La vétérinaire quant à elle, y échappe de peu en se relevant rapidement.

Fort heureusement pour Midas, l’examen de ses oreilles n’a rien révélé d’inquiétant. Le gros toutou a donc pu regagner sa maison sereinement, jusqu’au prochain rendez-vous…