Une chienne creuse un trou pour rejoindre ses voisins et sa propriétaire décide de la donner en adoption à la famille qu'elle aime

Hayley Brown, une utilisatrice de TikTok, s’est fortement liée d'amitié avec la chienne de sa voisine nommée Oreo. Réciproquement, l’animal a toujours été attiré par sa famille et elle, leur rendant quotidiennement visite. La boule de poils était pourtant heureuse chez elle, mais c’était comme si elle avait déjà choisi sa maison.

Dès son arrivée à Durham (Royaume-Uni), lorsqu’elle n’était qu’un chiot, Oreo semblait inlassablement attirée par ses voisins. Les moments passés ensemble étaient joyeux et le canidé ne se lassait pas de la compagnie d’Hayley.

@hayley_liv28 / TikTok

Une grande complicité

Oreo était toujours si impatiente à l’idée de revoir cette dernière qu’elle a commencé à creuser un trou pour atteindre son jardin : « Vers Pâques, elle a creusé un trou dans son jardin, et chaque jour, elle était là, le museau à travers la clôture, allongée dans son trou, attendant que nous lui accordions un peu d'attention » racontait la femme à Newsweek.

Celle-ci a ajouté que son partenaire et elle considéraient la petite Oreo comme leur propre chienne malgré le fait qu’elle ne vive pas chez eux. Les 2 avaient l’habitude de plaisanter sur ce constat et ne pouvaient imaginer à quel point ils disaient vrai. La propriétaire d’Oreo a toutefois décidé de changer la donne.

Un coup du destin

Ses conditions de vie ont évolué en l’espace de quelques mois, ne lui donnant plus la possibilité d’offrir autant d’attention qu’elle le voulait au quadrupède. Elle a donc demandé à Hayley et son compagnon d’adopter l’animal. Pour le couple, la proposition sonnait comme une évidence : « Mon partenaire et moi nous sommes regardés, avons crié, puis nos enfants l'ont ramassée et l'ont amenée dans la maison. Elle était instantanément tellement heureuse d'être dans notre maison familiale » témoignait Hayley.

Laquelle est infiniment reconnaissante de pouvoir profiter pleinement de la chienne qu’elle aime tant.

