  1. Woopets
  2. Chien
  3. Actualités
  4. Sauvetages
  5. Battu après avoir été acheté via une annonce, ce chien tire un trait sur son triste passé grâce à une association

Battu après avoir été acheté via une annonce, ce chien tire un trait sur son triste passé grâce à une association


dans la catégorie Sauvetages

Mis en lumière par une vidéo insoutenable, le calvaire d'un chien appelé Blue a provoqué une vague d’indignation et l’intervention de Action Protection Animale. Désormais à l’abri, son avenir est suspendu aux décisions de justice et à l’espoir d’une nouvelle famille.

Illustration : "Battu après avoir été acheté via une annonce, ce chien tire un trait sur son triste passé grâce à une association"
© Action Protection Animale / YouTube

Blue n'avait rien demandé. Ce n'est pas lui qui s'était mis en vente en ligne et ce n'est pas de sa faute si on ne lui avait pas appris la propreté. Ce chien n'est pas non plus responsable du fait d'avoir été privé d'activités. Pourtant, c'est lui qui était puni et brutalisé par son maître.

Ce dernier avait acheté l'American Staffordshire Terrier via une annonce publiée sur Le Bon Coin. Depuis, il subissait « la souffrance et la peur quotidiennement sous couvert d’éducation », peut-on lire w, qui l'a arraché à cet enfer.

Il arrivait au quadrupède de détériorer des objets à cause de la solitude et de l'ennui, et de faire ses besoins dans la cour. Son propriétaire s'en prenait alors violemment à lui, le rouant de coups, le plaquant contre le sol et lui mettant brutalement le museau sur ses déjections. Loin de lui apprendre quoi que ce soit, ces brimades ne faisaient que le briser un peu plus chaque jour.

Ces sévices ont été filmés par un témoin et la vidéo, particulièrement choquante, partagée par Action Protection Animale sur YouTube.

Illustration de l'article : Battu après avoir été acheté via une annonce, ce chien tire un trait sur son triste passé grâce à une association
Action Protection Animale / YouTube

« Un chiot ne devient pas propre par magie, rappelle l'association. Le tabasser, l’étrangler, lui écraser la tête dans ses déjections, ce n’ est pas de l’éducation mais un acte de cruauté. »

« Un chien est un être sensible, poursuit APA. Il n’est pas fait pour vivre seul dehors. Il ne s’éduque ni tout seul, ni à coups de poings. »

Lui trouver un adoptant s'annonce difficile, mais l'espoir reste permis

Après sa saisie, l'Amstaff a été pris en charge par Action Protection Animale. « Blue ne connaîtra plus la violence, il se retrouve maintenant en box dans notre pension partenaire, dans l’attente d’une famille », assure celle-ci.

Illustration de l'article : Battu après avoir été acheté via une annonce, ce chien tire un trait sur son triste passé grâce à une association
Action Protection Animale

Quant à son maître, il est visé par une plainte déposée par l'association. Il a été placé en garde à vue et devra répondre de ses actes devant la justice.

Chez Action Protection Animale, on est bien conscient que trouver un adoptant pour Blue sera tout sauf simple, car sa race fait partie de celles classées en catégorie 2. A ce titre, son futur propriétaire devra effectuer un certain nombre de démarches administratives : attestation d'aptitude, demande de permis de détention du chien, assurance responsabilité civile…

L'association souligne toutefois que ce chien n'est fautif en rien et qu'il mérite de connaître enfin la vie heureuse qu'il mérite.

A lire aussi : Abandonnée à 2 reprises, cette chienne perd confiance en l’humain jusqu’à ce que l’un d’entre eux franchisse la porte de son box (vidéo)

Illustration de l'article : Battu après avoir été acheté via une annonce, ce chien tire un trait sur son triste passé grâce à une association
Action Protection Animale / YouTube

3 commentaires

  • Invité

    Invité a écrit : 3 h

    Non mais on perd la tête : un chien enfermé dans un espace clos et privé de sortie y fait évidemment ses besoins? Comment faire autrement ? Mr Ducon ex détenteur ferait de même attaché dans le même enclos et privé de sortie !

      Répondre   Signaler

  • Invité

    Invité a écrit : 2 h

    Quand va t on appliquer la loi du talion pour tous ces demeurés pour leur apprendre ce que ressent un animal. Un animal est comme un enfant il faut tout lui apprendre avec gentillesse.

      Répondre   Signaler

  • Invité

    Invité a écrit : 2 h

    Par ailleurs un animal sorti dès son plus jeune âge toutes les deux heures apprend à se contenir.Il n'y a rien à lui apprendre,il le fait naturellement. Les sorties régulières lui permettent de rendre sa vessie efficace, mature. Il peut donc se contenir naturellement et de plus en plus . Il en est de même pour le sphincter anal. Repas à heures régulières : besoins régulés !!!!

      Répondre   Signaler

  • Image de profil

Articles en relation

Actualités

Quelle race de chien me correspond ?

Quelle race de chien
me correspond ?

Je fais le test !

Newsletter

Ne ratez rien de l'actualité de Woopets
Illustration : Un bébé éclate de rire face aux tendres pitreries de son ami chien, avec qui le lien se renforce jour après jour (vidéo) Emotion

Un bébé éclate de rire face aux tendres pitreries de son ami chien, avec qui le lien se renforce jour après jour (vidéo)

Une séquence attendrissante immortalisant la relation fusionnelle entre un chien débordant d’énergie et un...

21/02/26 | Par K. Ayari