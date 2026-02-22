Battu après avoir été acheté via une annonce, ce chien tire un trait sur son triste passé grâce à une association

Mis en lumière par une vidéo insoutenable, le calvaire d'un chien appelé Blue a provoqué une vague d’indignation et l’intervention de Action Protection Animale. Désormais à l’abri, son avenir est suspendu aux décisions de justice et à l’espoir d’une nouvelle famille.

Blue n'avait rien demandé. Ce n'est pas lui qui s'était mis en vente en ligne et ce n'est pas de sa faute si on ne lui avait pas appris la propreté. Ce chien n'est pas non plus responsable du fait d'avoir été privé d'activités. Pourtant, c'est lui qui était puni et brutalisé par son maître.

Ce dernier avait acheté l'American Staffordshire Terrier via une annonce publiée sur Le Bon Coin. Depuis, il subissait « la souffrance et la peur quotidiennement sous couvert d’éducation », peut-on lire w, qui l'a arraché à cet enfer.

Il arrivait au quadrupède de détériorer des objets à cause de la solitude et de l'ennui, et de faire ses besoins dans la cour. Son propriétaire s'en prenait alors violemment à lui, le rouant de coups, le plaquant contre le sol et lui mettant brutalement le museau sur ses déjections. Loin de lui apprendre quoi que ce soit, ces brimades ne faisaient que le briser un peu plus chaque jour.

Ces sévices ont été filmés par un témoin et la vidéo, particulièrement choquante, partagée par Action Protection Animale sur YouTube.



Action Protection Animale / YouTube

« Un chiot ne devient pas propre par magie, rappelle l'association. Le tabasser, l’étrangler, lui écraser la tête dans ses déjections, ce n’ est pas de l’éducation mais un acte de cruauté. »

« Un chien est un être sensible, poursuit APA. Il n’est pas fait pour vivre seul dehors. Il ne s’éduque ni tout seul, ni à coups de poings. »

Lui trouver un adoptant s'annonce difficile, mais l'espoir reste permis

Après sa saisie, l'Amstaff a été pris en charge par Action Protection Animale. « Blue ne connaîtra plus la violence, il se retrouve maintenant en box dans notre pension partenaire, dans l’attente d’une famille », assure celle-ci.



Action Protection Animale

Quant à son maître, il est visé par une plainte déposée par l'association. Il a été placé en garde à vue et devra répondre de ses actes devant la justice.

Chez Action Protection Animale, on est bien conscient que trouver un adoptant pour Blue sera tout sauf simple, car sa race fait partie de celles classées en catégorie 2. A ce titre, son futur propriétaire devra effectuer un certain nombre de démarches administratives : attestation d'aptitude, demande de permis de détention du chien, assurance responsabilité civile…

L'association souligne toutefois que ce chien n'est fautif en rien et qu'il mérite de connaître enfin la vie heureuse qu'il mérite.

A lire aussi : Abandonnée à 2 reprises, cette chienne perd confiance en l’humain jusqu’à ce que l’un d’entre eux franchisse la porte de son box (vidéo)



Action Protection Animale / YouTube