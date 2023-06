Baromètre Royal Canin IPSOS 2023 : l'attachement des Français envers leurs animaux toujours plus fort

On savait les Français très attachés à leurs chiens et chats, mais ce sentiment ne fait que se confirmer d’année en année. C’est ce que révèle l’enquête que vient de publier Royal Canin. Elle souligne également la progression constante de la notion de possession responsable auprès des propriétaires d’animaux de compagnie.

Comme chaque année depuis 4 ans, Royal Canin, leader mondial de nutrition animale, publie les chiffres et les conclusions de son baromètres IPSOS sur la possession responsable.

L’un des grands enseignements que l’on peut en tirer est que l’attachement des Français envers leurs animaux de compagnie et le bien-être de ces derniers ne fait que se renforcer.

Ainsi, près de 7 personnes sondées sur 10 (68%) déclarent considérer leur animal de compagnie comme un membre à part entière de leur famille. Ils sont 97% à dire qu’ils éprouvent un attachement profond envers leur boule de poils. Ces liens sont si forts que bon nombre de propriétaires aimeraient être accompagnés de leurs animaux sur leur lieu de travail. Ils sont, en effet, 62% à formuler ce souhait, alors qu’ils étaient 41% en 2022.

La qualité du contenu de la gamelle en premier lieu

Pour la plupart des maîtres, le bien-être de leurs fidèles amis passe en grande partie par leur alimentation. Ils en privilégient la qualité, le prix n’arrivant qu’en 4e position (45%) parmi les critères de choix des produits. Ce que recherchent surtout les propriétaires français, c’est une alimentation adaptée aux besoins spécifiques de l’animal (59%). Un peu plus de la moitié (51%) des sondés considèrent que le critère principal est la composition variée en nutriments. Alors que près d’un détenteur sur 2 (49%) accorde la priorité aux bénéfices perçus pour l’animal.

Autre facteur important amenant les propriétaires à se diriger vers une marque de nourriture plutôt qu’une autre pour leurs compagnons ; l’engagement de celle-ci en faveur de la cause animale et des questions environnementales (90%).

Une adhésion croissante à la notion de possession responsable

Le baromètre IPSOS / Royal Canin dans sa version 2023 permet aussi de constater que le principe de possession responsable continue de progresser.

Les Français sont plus que jamais sensibles à la souffrance animale et portent un regard encore plus sévère sur les auteurs de maltraitances. Alors qu’ils étaient 83% en 2022 à penser que les personnes commettant des actes malveillants envers les animaux devaient être rappelées à l’ordre, ce chiffre est monté à 86% cette année.

Ils sont 60% à considérer que les actes de maltraitance devraient être sanctionnées par une peine de prison, contre 52% en 2022.

A lire aussi : Cette vache en peluche est le seul réconfort de Gracie, une chienne abandonnée près d'une poubelle (vidéo)

Il ressort donc de cette enquête que, malgré le contexte économique difficile, les Français sont sans cesse plus nombreux à adhérer à la notion de possession responsable, et leur attachement au bien-être et à la qualité de vie de l’animal tend à se consolider.

Bien entendu, abandons et maltraitances continuent malheureusement d’être observés. C’est pourquoi Royal Canin entend redoubler d’effort pour contribuer à améliorer la condition animale en agissant sur différents fronts ; collaboration avec les acteurs du bien-être animal, promotion des pratiques vertueuse auprès des propriétaires et de ceux qui souhaitent le devenir…