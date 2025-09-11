Bâillonné avec un serre-câble pour avoir simplement aboyé, un chiot apprend enfin ce qu’est l’amour véritable (vidéo)

Attaché autour du museau pour qu’il se taise, affamé, rejeté… À seulement 6 mois, le petit Max a connu l’impensable. Désormais en sécurité au sein de sa famille d’accueil, l’adorable chiot reprend goût à la vie. Il pourrait même bientôt trouver le foyer qu’il mérite pour de bon…

En tant que famille d’accueil, Keri Kirk est toujours prête à ouvrir sa porte aux boules de poils en détresse. Alors, quand elle a été contactée par l’association Rescue Me WV (Virginie-Occidentale, États-Unis) pour accueillir un chiot de 6 mois ayant subi les pires sévices, elle n’a pas hésité une seconde. Bouleversée par l’histoire de Max, elle a immédiatement souhaité lui offrir une seconde chance dans la vie.

Un calvaire inimaginable

En accueillant le petit chien, elle a rapidement pris la mesure de l’enfer qu’il avait vécu, en découvrant les cicatrices profondes et les entailles visibles autour de son museau.

« Ils ont expliqué qu'il avait été attaché au museau et peut-être aussi aux pattes avant, à cause des cicatrices », a déclaré Keri Kirk à Newsweek. « Il était également affamé et ne pesait que 2,7 kg. »

© @keleki84 / TikTok

Ses anciens propriétaires avaient en effet utilisé un serre-câble pour fermer la gueule du chiot, affirmant qu'il aboyait « trop » et qu’il empêchait les enfants de dormir.

« Ses cicatrices seront probablement permanentes, mais nous pensons qu'elles le rendent unique et font partie de son histoire », assure sa mère d’accueil.

© @keleki84 / TikTok

Une lente reconstruction

À son arrivée, Max devait suivre un lourd traitement médicamenteux et présentait une véritable obsession pour la nourriture qui nécessitait un encadrement strict de ses repas. « Lorsqu'ils ont essayé de lui donner à manger pour la première fois, il l'a mangé si vite que son corps est entré en état de choc et il a eu une crise », se souvient tristement sa protectrice.

© @keleki84 / TikTok

Malgré son traumatisme, Max progresse bien depuis son arrivée chez Keri. S'il reste un chiot rebelle et difficile à éduquer, sans doute en raison de son passé, il montre des signes d'amélioration. Sa famille d’accueil garde espoir qu’avec l’aide d’un éducateur canin, il continue sur la bonne voie.

« Il déteste sa cage, probablement parce que c'est là qu'il vivait avec ses anciens propriétaires », explique Keri.

Même s’il rencontre encore des difficultés d’éducation et manifeste une forte obsession pour la nourriture, Max s’est rapidement intégré à la famille de Keri. Il s’est particulièrement attaché aux enfants, notamment à sa fille de 8 ans, et il s’est lié d’amitié avec Molly, leur Teckel âgée. La famille n’avait pas prévu d’adopter un nouvel animal, mais aujourd’hui, elle envisage sérieusement de garder ce petit rescapé pour toujours...

© @keleki84 / TikTok

Tandis que ses anciens propriétaires doivent aujourd’hui répondre de plusieurs chefs d’inculpation pour cruauté envers les animaux, le petit Max s’apprête, quant à lui, à commencer le plus merveilleux chapitre de sa vie !