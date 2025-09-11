Bâillonné avec un serre-câble pour avoir simplement aboyé, un chiot apprend enfin ce qu’est l’amour véritable (vidéo)
Attaché autour du museau pour qu’il se taise, affamé, rejeté… À seulement 6 mois, le petit Max a connu l’impensable. Désormais en sécurité au sein de sa famille d’accueil, l’adorable chiot reprend goût à la vie. Il pourrait même bientôt trouver le foyer qu’il mérite pour de bon…
En tant que famille d’accueil, Keri Kirk est toujours prête à ouvrir sa porte aux boules de poils en détresse. Alors, quand elle a été contactée par l’association Rescue Me WV (Virginie-Occidentale, États-Unis) pour accueillir un chiot de 6 mois ayant subi les pires sévices, elle n’a pas hésité une seconde. Bouleversée par l’histoire de Max, elle a immédiatement souhaité lui offrir une seconde chance dans la vie.
Un calvaire inimaginable
En accueillant le petit chien, elle a rapidement pris la mesure de l’enfer qu’il avait vécu, en découvrant les cicatrices profondes et les entailles visibles autour de son museau.
« Ils ont expliqué qu'il avait été attaché au museau et peut-être aussi aux pattes avant, à cause des cicatrices », a déclaré Keri Kirk à Newsweek. « Il était également affamé et ne pesait que 2,7 kg. »
© @keleki84 / TikTok
Ses anciens propriétaires avaient en effet utilisé un serre-câble pour fermer la gueule du chiot, affirmant qu'il aboyait « trop » et qu’il empêchait les enfants de dormir.
« Ses cicatrices seront probablement permanentes, mais nous pensons qu'elles le rendent unique et font partie de son histoire », assure sa mère d’accueil.
© @keleki84 / TikTok
Une lente reconstruction
À son arrivée, Max devait suivre un lourd traitement médicamenteux et présentait une véritable obsession pour la nourriture qui nécessitait un encadrement strict de ses repas. « Lorsqu'ils ont essayé de lui donner à manger pour la première fois, il l'a mangé si vite que son corps est entré en état de choc et il a eu une crise », se souvient tristement sa protectrice.
© @keleki84 / TikTok
Malgré son traumatisme, Max progresse bien depuis son arrivée chez Keri. S'il reste un chiot rebelle et difficile à éduquer, sans doute en raison de son passé, il montre des signes d'amélioration. Sa famille d’accueil garde espoir qu’avec l’aide d’un éducateur canin, il continue sur la bonne voie.
« Il déteste sa cage, probablement parce que c'est là qu'il vivait avec ses anciens propriétaires », explique Keri.
@keleki84
If anyone can help with training please let me know!! #maxsnewchapter #fyp #fyp? #fyp??viral #PetsOfTikTok #trendi @Cesar Millan @Brandon McMillan @DunbarAcademy @Victoria Stilwell Positively @BARKBOX _ @Chewy @PetSmart? original sound - K jack - K jack
Même s’il rencontre encore des difficultés d’éducation et manifeste une forte obsession pour la nourriture, Max s’est rapidement intégré à la famille de Keri. Il s’est particulièrement attaché aux enfants, notamment à sa fille de 8 ans, et il s’est lié d’amitié avec Molly, leur Teckel âgée. La famille n’avait pas prévu d’adopter un nouvel animal, mais aujourd’hui, elle envisage sérieusement de garder ce petit rescapé pour toujours...
© @keleki84 / TikTok
Tandis que ses anciens propriétaires doivent aujourd’hui répondre de plusieurs chefs d’inculpation pour cruauté envers les animaux, le petit Max s’apprête, quant à lui, à commencer le plus merveilleux chapitre de sa vie !
Par Ludivine Beaurin
Rédactrice web
Historienne reconvertie dans la rédaction web, Ludivine a toujours adoré l’écriture et les animaux. Maîtresse de 6 adorables chats, elle trouve beaucoup d’inspiration dans les facéties de ses boules de poils.
