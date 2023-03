Avec notre guide du printemps, découvrez les 10 pépites de la saison et célébrez la fête nationale des animaux de compagnie !

La saison du printemps signe le retour des fleurs, des balades ensoleillées et des oiseaux migrateurs. Synonyme de bonne humeur, cette période de l’année est également marquée par la fête nationale des animaux de compagnie (le 11 avril prochain).

Vous souhaitez mettre votre boule de poils préférée à l’honneur ? Suivez ce guide du printemps qui vous révèle les 10 must-have de la saison !

1. Le shampooing purifiant d’Anju Beauté

Ce produit Anju Beauté, élaboré à partir d’ingrédients naturels tels que la bardane et le camphre, promet de désodoriser et d’assainir le pelage de votre chien ou de votre chat. Son léger film anti-pollution garantit également une action antiseptique. Il est idéal pour les promenades du printemps ! Son prix est de 15,95 €.

2. Le bandana de la collection Love Illusion de French Bandit & Lancel

« Offrez à votre bête d’amour un look aussi fort que votre amour » : French Bandit & Lancel choisissent ces mots pour décrire leurs nouveaux bandanas, dotés d’imprimés captivants. Disponibles en 2 nuances (rose doux et monochrome), ils donnent un style d’enfer à votre boule de poils préférée ! Leur prix ? 50 € environ.

3. Les arbres à chat Vesper de Catit

Chics et élégants, les arbres à chat Vesper de la marque Catit ne se limitent pas à sublimer votre intérieur. Ils sont aussi parfaitement adaptés au bien-être de votre matou adoré, et élaborés avec des produits de qualité qui promettent d’assurer son confort au quotidien. Leurs prix oscillent entre 41,99 € et 239,99 €.

4. Le gilet Thundershirt pour chien

Votre chien est apeuré par le bruit ? Offrez-lui le gilet relaxant ThunderShirt, vendu dès 30 € : une solution douce, naturelle et brevetée qui promet de réduire son stress. Vous pouvez enfin profiter de vos balades printanières en toute sérénité !

5. Le répulsif à ultrasons Tickless, contre les tiques et les puces

Avec Tickless EcoPet, le printemps sera sans parasites ! Ce médaillon s’attache au collier ou au harnais de votre animal, et offre une protection minimale de 6 mois contre les tiques et les puces. Dépourvu de produits chimiques, ce répulsif à ultrasons existe aussi pour les humains. Son prix moyen constaté est de 33,90 €.

6. Neovoice, l’outil d’analyse et de suivi de santé de votre chien

Pour faciliter vos démarches liées à l’éducation ou la santé de votre animal, utilisez Neovoice : une plateforme professionnelle pour les propriétaires, disponible en application mobile. Elle simplifie les échanges avec les éducateurs et comportementalistes canins, ostéopathes animaliers et vétérinaires.

7. Les bouchées Flexadin Adult Dog, qui protègent la mobilité de votre chien

Savoureux et naturels, les compléments alimentaires Flexadin Adult Dog soutiennent les articulations de votre canidé. Ils sont composés d’une combinaison unique d’UC-II, d’acides gras oméga 3 et de vitamine E. Recommandées par les vétérinaires, ces bouchées vous garantissent des balades en parfaite sérénité !

8. Le Mangeoir Bowl de Hamiform, pour oiseaux et rongeurs

Hamiform n’a pas oublié nos boules de plumes et nos petits mammifères : le Mangeoir Bowl, disponible en 2 coloris, est une mangeoire pour rongeurs et oiseaux qui se fixe aux grilles horizontales ou verticales. Elle est facile à installer et dotée d’un contour renforcé, et se vend pour la somme de 8 € environ.

9. La collection Spring Break 2023 de Tom&Co

L’enseigne Tom&Co s'apprête à dévoiler sa jolie collection aux couleurs du printemps en ce mois de mars : gamelles, accessoires, tapis, paniers et autres produits aux motifs fleuris seront à découvrir très prochaniement. Restez connectés !

10. Le baume de soin 100% naturel Truffe & Moustache

La truffe et les coussinets de votre boule de poils présentent des signes de déshydratation ? Misez sur le baume de soin Truffe & Moustache, composé d’ingrédients végétaux tels que le beurre d’abricot, l’huile de coco et de nigelle, et vendu au prix de 14,90 €.