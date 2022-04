Mue du printemps chez votre chien ou chat : comment prendre soin de lui pendant cette période ?

Photo d'illustration

Le printemps s’est installé, ce qui signifie, pour bon nombre de propriétaires canins et félins, le début d’un véritable défi : gérer les pertes de poils de leur animal. Une experte livre ses conseils pour accompagner au mieux son chien ou chat durant la mue printanière.

A l’exception de quelques races, les chats et les chats connaissent 2 périodes de mue chaque année, l’une en automne et l’autre au printemps. C’est donc la 2e qui nous concerne aujourd’hui, puisqu’on est en plein dedans.

Le pelage épais qui a protégé l’animal durant tout l’hiver et qui s’est mis en place à la faveur de la mue automnale, est progressivement remplacé par un autre moins dense en prévision de l’été.

Ce processus s’étend sur un mois et demi environ, comme l’expliquait Janine Cirini, experte en animaux de compagnie chez l’association internationale Quatre Pattes, à PressPortal le 27 avril. « En général, dit-elle, un changement de pelage dure environ six à sept semaines ».

Quel rôle le propriétaire doit-il jouer pendant cette période ? Janine Cirini conseille de brosser et peigner son animal quotidiennement afin de le débarrasser de tous les poils morts qu’il perd et l’aider à laisser place aux nouveaux poils.

Ces brossages journaliers sont, par ailleurs, autant de séances de massage que le chien ou le chat apprécie et qui font énormément de bien à sa peau, notamment parce que cela « stimule la circulation sanguine », souligne l’experte.

Elle rappelle aussi que tous les canidés et félins ne muent pas 2 fois par an. Certains perdent très peu leurs poils, tandis que d’autres connaissent une mue de faible intensité s’étendant sur toute l’année.

La chasse aux poils morts, mais aussi aux parasites

Dans tous les cas, un brossage régulier demeure indispensable. Il permet d’entretenir la beauté et la propreté de la robe, tout en fournissant l’occasion de détecter et déloger d’éventuels parasites externes. Avec la montée des températures, les tiques se tiennent prêtes à sévir.

Janine Cirini indique enfin que la mue est une phase pendant laquelle l’alimentation de l’animal est cruciale. Les apports en nutriments nécessaires au bon développement du nouveau pelage sont à assurer tant en qualité qu’en quantité. Cela va des protéines aux vitamines A et B, en passant par les minéraux tels que le zinc et les incontournables acides gras essentiels. Pour ces derniers, les principales sources sont les huiles végétales (onagre, bourrache, colza, lin…) et les huiles de poissons, entre autres.