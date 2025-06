Avec le spot « Tu n’abandonnes jamais », la SPA dit merci aux maîtres qui restent aux côtés de leur animal jusqu'au bout

À l’approche des grandes vacances, période sombre pour des milliers d’animaux de compagnie, la SPA choisit un ton inédit pour sa nouvelle campagne estivale. Loin des discours culpabilisants, elle célèbre cette année les liens indéfectibles entre humains et animaux en mettant en avant ces personnes qui, envers et contre tout, considèrent leurs compagnons comme des membres à part entière de la famille et ne se sépareraient d’eux sous aucun prétexte.

La SPA a dévoilé sa nouvelle campagne de sensibilisation contre les abandons d’animaux de compagnie. Plutôt que de dénoncer les auteurs, l’association a choisi de mettre à l’honneur ceux qui sont restés fidèles à leurs compagnons malgré toutes les difficultés. C’est ainsi une déclaration d’amour qu’elle adresse aux maîtres et maîtresses qui n’abandonnent pas.



La SPA - Société Protectrice des Animaux / YouTube

Le début de l’été est une période de l’année tristement connue pour ses abandons massifs. L’an dernier, entre le 1er juillet et le 31 août 2024, ce sont près de 8000 chiens, chats et autres animaux qui avaient été admis dans les refuges de la SPA, alors que les adoptions connaissaient un certain recul.

Souhaitant endiguer cette tendance cette année, la Société Protectrice des Animaux a présenté un film particulièrement émouvant et axé sur l’espoir. Intitulé « Tu n’abandonnes jamais », il est une lettre poétique lue par l’acteur et réalisateur engagé Gilles Lellouche, qui prête ainsi sa voix aux animaux s’adressant à leurs propriétaires pour leur exprimer leur reconnaissance et parler de leurs craintes.



La SPA - Société Protectrice des Animaux / YouTube

Évoquant les moments de bonheur partagés, ainsi que les instants plus difficiles, l’auteur de la lettre confie sa plus grande peur qui l’empêche parfois de trouver le sommeil : « que tu te décourages, que tu quittes ma vie. Que tu baisses les bras, que ma vie soit un poids. Que pour te soulager, tu fasses le pire des choix. »

« Tu es mon héros, mon maître à tout jamais, poursuit-il. Et comme tous les héros… Tu n’abandonnes jamais ».



La SPA - Société Protectrice des Animaux / YouTube

« Cette campagne redonne toute sa place à la fidélité, à l’engagement et à cette relation unique entre un humain et son animal »

À travers ce spot poignant réalisé par Emeric Leprince, avec l’agence Notchup et produit par La Main, la SPA « remercie toutes celles et ceux qui n’abandonnent pas ». Elle rappelle également l’importance de la possession responsable, caractérisée par un amour inconditionnel et un engagement pour la vie.



La SPA - Société Protectrice des Animaux / YouTube

« La SPA fait le choix de mettre à l’honneur les maîtres responsables, ceux qui tiennent bon malgré les contraintes, les imprévus ou les difficultés, a déclaré, Jacques-Charles Fombonne, président de la SPA. En remerciant au lieu de dénoncer, elle espère provoquer un sursaut de conscience. Cette campagne redonne toute sa place à la fidélité, à l’engagement et à cette relation unique entre un humain et son animal ».

